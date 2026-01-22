虎航、高捷與岡山縣打造彩繪輕軌首航 台日3吉祥物陪伴乘車

彩繪輕軌列車將穿梭港都一個月。（台灣虎航提供）

為深耕南台灣旅遊市場並強化台日觀光連結，台灣虎航與高雄捷運公司、日本岡山縣三方聯手打造彩繪輕軌列車。今（22）日於高雄輕軌前鎮機廠舉行首航儀式。台灣虎航董事長黃世惠表示，台灣虎航始終看好南台灣的出國旅遊潛力，期望這次輕軌彩繪列車分享，讓高雄觀光與日本岡山魅力在國際舞台上交互發光。

首航儀式由台灣虎航董事長黃世惠、高雄捷運董事長楊岳崑以及日本岡山縣副知事尾﨑祐子共同主持。這輛充滿話題的彩繪列車，將於明日起至2月22日為期一個月限定巡迴高雄街頭。

黃世惠表示，台灣虎航自2016年開航桃園-岡山航線後，從營運初期每週三班發展為天天飛的密集航班；2024年更開航高雄-岡山，滿足南部鄉親的旅遊需求，且台灣虎航更是全台唯一直飛日本岡山的航空公司，至今每週提供12個航班往返台灣及日本岡山。

彩繪列車最大亮點除了吸睛的車體塗裝，集結台日三方可愛的吉祥物，高雄捷運人氣王「蜜柑站長」、來自日本岡山的「桃太郎」以及台灣虎航充滿活力的網紅「虎將」，背景巧妙結合日本岡山的地標「岡山城」、以結緣著稱的「吉備津神社」，與充滿復古風情的「倉敷美觀地區」等著名景點。車廂內部精心設計讓三方吉祥物入座輕軌車廂，陪伴旅客共度乘車時光。

虎航表示，透過彩繪列車的宣傳，能讓日本遊客在高雄體驗到家鄉般的親切感，同時也激發高雄市民前往日本岡山旅遊的興趣。目前，台灣虎航高雄－岡山航線提供每週三班直飛服務（每週一、三、五），讓南部旅客輕鬆飛往岡山，探索山海之美。

首航儀式由黃世惠（右起）、楊岳崑以及尾﨑祐子共同主持。（台灣虎航提供）

彩繪力車集合台日三方祥物，陪同民眾享受搭乘時光。（台灣虎航提供）

台灣虎航吉祥物「虎將」入座車廂。（台灣虎航提供）

