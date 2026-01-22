好市多「阿公級折價券」驚現「普來勝」舊名 粉絲喊泛黃回憶殺

好市多「阿公級折價券」驚現「普來勝」舊名。（圖擷取自臉書社團COSTCO好市多 商品消費心得分享區）

這是什麼時光膠囊！洪姓消費者21日到好市多消費，拿出1張泛黃還有摺痕「阿公級」折價券，賣場主管點頭可使用折價500元，粉絲發現票券上印有早在1997年使用「普來勝」好市多舊名，泛淚直呼「泛黃回憶殺啊」。好市多強調，29年前在台草創發行，感謝會員保留至今。

「本來以為被我爸唬了，結果還真的可以……」，洪姓消費者翻出爸爸保存500元折價券，結帳時聽賣場現場工作人員說，這張券很有年代感，印有亞洲區總裁印章，原以為會被退件，結果賣場主管過來竟然點頭說可以使用，洪小姐把照片PO上臉書社團，粉絲直呼時光膠囊。

這張泛黃折價券引起討論，梅先生說，1997年1月，台灣第1家好市多在高雄市前鎮區開幕，當時由高雄大統零售集團吳氏家族引進，跟家樂福一樣，創始店是在高雄。

至於普來勝Price Costco名稱，目前集團不再使用，官方強調抵用券是高雄中華店發出，是業務部門為了突破消費者對台灣首見年費排斥，特別針對特定大型企業員工專案推廣優惠。

好市多表示，針對社群分享「會員費抵用券」，是好市多早期發行，感謝會員保留至今，以及對好市多的長久支持，發黃的不只是折價券，是會員陪著好市多一起走過歲月。

