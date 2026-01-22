狼尾草搭太陽麻種植 畜試所：有助提升土壤碳匯

狼尾草施用牛糞堆肥可減緩土壤酸化並有助於提升牧草地的碳匯效益。（畜試所提供）

狼尾草是台灣常見的牧草，農業部畜試所針對狼尾草的不同肥培管理模式，發現狼尾草間植太陽麻有助於增加牧草地土壤碳蓄積，搭配施用牛糞堆肥不僅可減緩土壤酸化，並有助於提升牧草地的碳匯效益。

為達2050淨零目標，須兼顧農業生產與土壤碳收支平衡，畜試所針對狼尾草評估效益，該所透過田間試驗顯示，若將狼尾草以「間植綠肥太陽麻搭配減量氮肥」與「全量牛糞堆肥」處理後，種植狼尾草的土壤有機碳含量分別較試驗前增加3.6-5.5％，增幅較高於「全量氮肥」的2.4％。

畜試所指出，該模式種植下的狼尾草的土壤酸鹼度無顯著變化，顯示施用有機質肥料及環境友善栽培等負碳農耕模式不僅不會造成土壤酸化，更有助於提升多年生牧草地的碳匯效益，兼顧芻料栽培生產與減碳增匯。

畜試所指出，若使用慣行農法栽種的狼尾草，透過全量氮肥管理具明顯優勢，牧草產量顯著較高，同時具有最高的粗蛋白質含量，顯示其在芻料產量與品質上仍為穩定的芻料栽培生產方式，但施用「全量牛糞堆肥」與「間植綠肥太陽麻搭配減量氮肥」的處理，雖然在芻料產量與粗蛋白質含量上略低於施用「全量氮肥」的處理，但在土壤酸化及碳蓄積之表現均較為突出。

畜試所表示，未來將建立兼顧減碳芻料生產、土壤健康與碳匯功能的多年生牧草栽培模式，也會持續進行田間追蹤與評估。

