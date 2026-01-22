桃市升格後首本地方志編纂完成 《大園區志》見證歷史與發展

桃市府文化局副局長唐連成表示，《桃園市大園區志》是桃園市升格改制後，第1本編纂完成的桃園地方志書，格外有典範意義。（大園區公所提供）

桃園市升格後第1本編纂完成的桃園地方志書《桃園市大園區志》發表，發表會由大園區長余誌松主持，他表示，《桃園市大園區志》歷時3年完成，成果得來不易，象徵大園在現代化建設飛速發展的同時，也致力於鄉土文化與歷史記憶的保存。

發表會邀請編纂團隊及各界見證，余誌松表示，大園方志過去經歷4次編纂，第1次於昭和8年（1933），由徐秋霖編纂的《大園庄志》，第2次於民國67年（1978），由許呈中主編的《大園鄉志》，第3次於民國82年（1993），由許金用等編纂的《大園鄉志續編（一）》，第4次於民國98年（2009），由鄭明枝等編纂的《大園鄉志續編（二）》，如今在各界3年努力下，第5次《桃園市大園區志》完成，與前一次相隔16年之久。

余誌松表示，本書有5項特色，第1「堅強陣容」，耗時3年半、動員近20位歷史、地理學者，第2「史料扎實」，100多萬字、上千張大園歷年與現代的影像呈現；第3「凝聚歷史」，百年來大園地區5次地方志編纂內容最詳實；第4「國門之都」，呈現桃園航空城的歷史脈絡與文化發展；第5「百年大園」，本次編纂呈現百年來大園地區的完整歷史，另首創「觀光篇」，承先啟後、鑑往知來，又編纂團隊整齊，以區鄉鎮志等級來看，編纂團隊包含榮譽教授1位、特聘教授2位、正教授1位、副教授3位、7位助理教授（助研究員等級），以及高中老師、地方文史達人、博碩士生偕同，陣容堅強完整，且首次將女性入傳並有照片，實屬不易。

余誌松表示，大園區這片土地因海風、圳道與航班而聞名，也因居民的勤勞與堅毅，孕育出獨特的地方精神，《桃園市大園區志》不僅是一部地方歷史的編纂成果，更是一段見證大園持續建設與蛻變的歷史縮影。

桃市府文化局副局長唐連成表示，《桃園市大園區志》是桃園市升格改制後，第1本編纂完成的桃園地方志書，格外有典範意義，藉由區志發表也讓大園在城市進步與文化延續之間，開創出更具韌性與希望的發展篇章。

