台南車站鐵路地下化 交通部公布未來新樣貌

鐵道局公布未來台南車站模擬圖。大屋頂寬度及高度延續古蹟車站，漂浮的大屋頂及下沉廣場共同形塑出都市客廳，大棚架引入通風以及大量二次光線，形成舒適的都市交會場所。（圖由鐵道局提供）

今年底，台南車站暨鐵路地下化即將第一階段通車啟用，交通部鐵道局今天（22日）公布台南車站的未來新面貌模擬圖，包括第一階段、第二階段的動線改善，能兼顧交通機能、都市空間與古都記憶。

鐵道局說明，台南車站是台南古都的重要門戶。隨著台南市區鐵路地下化計畫持續推進，台南車站新站體也在兼顧交通機能、都市空間與古都記憶下逐步成形。

鐵道局說明，配合鐵路地下化，原本被鐵道切割的市區空間將重新串聯。車站地面層將以一頂延續古蹟天際線的「漂浮大屋頂」成為1座通透、開放的「都市大客廳」，提升行人通行效率，同時作為轉乘與市民交流的公共空間。

而透過大屋頂導入自然採光，結合寬廣的「下沉廣場」，改善候車與轉乘環境。鐵道局說明，未來旅客可以漫步在「輕量化空橋」，近距離欣賞國定古蹟的建築細節與經典的大時鐘，感受老建築與新工程交錯的獨特魅力。

鐵道局指出，第二月台部分棚架構件將拆除後原地復舊，保留約72公尺（11個跨距）空間，作為候車與多功能使用場域，並規劃於原有軌道上展示車廂，讓鐵道歷史得以保存並融入日常使用。

鐵道局公布未來台南車站模擬圖。第二月台棚架構件拆除並原地復舊，成為台南人等待火車的記憶空間，與北棟建築結合具備候車及展演機能。（圖由鐵道局提供）

鐵道局公布未來台南車站模擬圖。以古蹟車站作為後站端景，搭配橫跨南北量體的輕量化空橋創造動態視覺效果。 大屋頂以薄膜天花過濾自然光宛如美術館般提升整體空間光影質感。（圖由鐵道局提供）

鐵道局公布未來台南車站模擬圖。第1階段及第2階段進出車站動線。（圖由鐵道局提供）

