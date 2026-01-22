為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    暖心！彰警新任局長陳世煌上任第2天 80盆蘭花捐家扶義賣

    2026/01/22 14:14 記者湯世名／彰化報導
    彰警新任局長陳世煌（右1）前天走馬上任。（記者湯世名攝）

    彰警新任局長陳世煌（右1）前天走馬上任。（記者湯世名攝）

    暖心！彰化縣警局新任局長陳世煌前天（20日）上任，各界慶賀的80多盆蘭花排在局長室走道，陳世煌靈機一動，決定把80盆蘭花捐給彰化家扶中心義賣，已有許多企業家、民代獲悉消息後搶先認購，家扶中心主任王震光說，他們相當感謝陳世煌的愛心響應，也希望各界能共襄盛舉，一起來幫助弱勢的家扶兒。

    彰化縣警局長陳世煌前天布達，來自政商界、警界與友人的各界慶賀蘭花擺滿3樓局長室走道，數量粗估多達80盆，警察人員走過局長室外都駐足觀賞，直呼：「新任局長的人緣很好！」陳世煌則計畫要把這些蘭花做個最妥善的運用，突然靈機一動，想到彰化家扶中心需要各界募款，立即透過管道與家扶聯繫，把各界贈送的80盆蘭花全部捐給家扶義賣，做最好的利用。

    陳世煌表示，看到家扶人員為弱勢家庭付出，讓他非常感動，希望藉由他的拋磚引玉，讓愛心一棒接一棒，讓弱勢家庭或家扶兒獲得更多的幫助。家扶中心將出動貨車前來搬運這些蘭花，並盡快進行義賣；彰化縣議員賴清美獲悉立即下訂2盆，並表示將聯繫友人共襄盛舉一起做善事。

    陳世煌走馬上任立即捐贈蘭花義賣並非頭一遭，2021年方仰寧上任台南市警察局長時，親友、部屬送來75盆祝賀的蘭花盆栽，方仰寧也是將全數蘭花義賣做公益，所得全部捐助北台南家扶助學，美事一樁。

    彰警新任局長陳世煌上任第2天，決定把80盆蘭花捐家扶義賣。（記者湯世名攝）

    彰警新任局長陳世煌上任第2天，決定把80盆蘭花捐家扶義賣。（記者湯世名攝）

    各界恭賀的蘭花擺滿彰化縣警察局3樓。（記者湯世名攝）

    各界恭賀的蘭花擺滿彰化縣警察局3樓。（記者湯世名攝）

    彰警新任局長陳世煌上任第2天，就決定將80盆蘭花捐家扶義賣。（記者湯世名攝）

    彰警新任局長陳世煌上任第2天，就決定將80盆蘭花捐家扶義賣。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播