    首頁 > 生活

    遠通電收：新申辦eTag停車扣繳 享道路救援及洗車

    2026/01/22 13:26 記者吳亮儀／台北報導
    遠通電收聯手全鋒事業，申辦「eTag停車扣繳」即贈15公里免費道路救援。（遠通電收提供）

    為應援車主返鄉及出遊需求，遠通電收今天（22日）宣布，攜手道路救援平台「全鋒事業」，針對新申辦eTag並綁定「銀行自動儲值」與「eTag停車扣繳」服務的用戶，除贈送100元eTag儲值金，再加碼15公里免費道路救援與「洗金寶」水刀泡沫洗車。

    全鋒事業統計，台灣每年道路救援需求高達50萬件，特別是春節與228連假期間，更是車輛事故與拋錨的高峰期。高公局預估，今年春節9天連假的北上車流量最高將達平日的1.6倍，228連假也有1.3倍車流。

    遠通電收延伸事業處許耀勳協理指出，為照顧車主在連假長途行駛的擔憂，這次延伸去年廣受好評的10公里免費救援服務，有感升級至15公里。且車主只要在3月底前於遠通直營門市加辦停車會員，可再享市價300元「洗金寶」水刀泡沫洗車，適用全台400個洗車據點。

    許耀勳另外補充，因應詐騙型態不斷進化，同時申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」，信用卡有效的情況下並不會產生欠費，因此無須理會任何欠費通知，有效降低受騙風險。

    全鋒事業表示，針對春節與228等長假，已啟動eTag停車會員專屬應援機制，強化救援資源調度與快速派遣效率。全鋒建議車主，出發前務必進行車輛安全檢查並確認道路救援方案。若行程中發生突發狀況，車主僅需聯絡客服，即可享有一站式專業服務，確保服務不中斷。

    遠通電收今天也宣布eTag停車會員專屬開春三重好禮。第一重為道路救援保障公里數升級至15公里，申辦「eTag 自動儲值」並加辦「eTag 停車扣繳」之新舊用戶，享15公里內免費道路救援，或接電、代送油/燃料、送水、換備胎等急修服務一次。

    第二重為遠通直營門市新戶限定禮。即日起至2026年3月31日，於遠通直營門市新申辦eTag，並自申辦當日起1個月內完成開通「eTag停車扣繳」，除贈100元eTag儲值金，再加碼送「洗金寶水刀泡沫洗車」1次。

    第三重為月月停車、月月免費洗車，今年2月1日至12月31日，eTag停車會員每月停車扣款滿600元，可登錄領取「洗金寶水刀泡沫洗車」，每月限量5000名。詳情可參閱活動網頁

    2026年3月底前，eTag新戶於遠通直營門市加辦「eTag停車扣繳」，可享「洗金寶」水刀泡。（遠通電收提供）

    2026年底前，首次申辦eTag服務，並自申辦當日起一個月內完成啟用銀行自動儲值。（遠通電收提供）

