發錢囉！嘉義市府24、25發給市民每人6000元

嘉義市政府準備15.8億元現金。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府將於本月24日、25日加碼普發每位市民6000元現金以及65歲以上長輩每人1000元春節禮金，市長黃敏惠與市府團隊今天前往台灣銀行嘉義分行點交約15.8億元現鈔，確保發放作業安全無虞，並由警方協助護鈔放置在安全場所，24日、25日將在136處發放所讓市民就近領取，請市民依通知單指定地點，攜帶身分證正本與印章前往領取。

黃敏惠表示，面對去年丹娜絲颱風及美國關稅政策對產業與民生帶來的衝擊，市府在團隊通力合作與議會支持下，將普發6000元現金；嘉義市嚴守財政紀律，連續15年未舉債、公共債務連續7年維持零負債，並在秉持撙節支出、善用歲計盈餘，不舉債、不排擠原有年度預算的原則下發放現金，希望能帶動地方經濟、協助在地產業復甦與升級轉型。

黃敏惠說，今年同時加碼發放65歲以上長輩每人1000元春節禮金，呼籲市民支持在地消費，將資源留在嘉義市，帶動商圈、夜市與在地產業活絡，「市府發錢，市民花錢，嘉義市大賺錢」，共同為城市注入更多前進動能。

市府建設處表示，6000元加碼普發現金的發放對象為2025年12月8日（含）前設籍，且造冊日2025年12月24日仍設籍嘉義市（不含於發放日前死亡者），另2025年12月8日（含）以前出生，並於2026年2月6日前完成出生登記並設籍嘉義市者，亦可領取；社會處表示，2025年8月17日前設籍嘉義市，2026年2月17日年滿65歲者，可領到1000元老人春節禮金

現金領取分為三個階段，第一階段市民可於1月24日（六）及25日（日），上午8點30分至下午4點，依通知單說明攜帶相關文件前往指定發放所領取；第二階段於1月30日、1月31日及2月6日、2月7日，上午9點至中午12點、下午2點至5點，至戶籍地所屬聯合里辦公處補領。如無法於上述期間領取現金，第三階段可於3月2日至3月15日透過線上申請或紙本申請兩種方式向市府申請匯款，申請網站將另行公告，款項將於4月30日前撥入指定帳戶，逾期依上述三階段方式未領取或未申請轉帳者，視同放棄，不再補發。

大量現金存放在安全場所。（嘉義市政府提供）

臺灣銀行嘉義分行點交現鈔，確保發放作業安全無虞。（嘉義市政府提供）

