身障者個人助理擬入「身障權法」 衛福部規劃提試辦計畫

立法院衛環委員會今日繼續審議「身心障礙者權益保障法」修法草案。衛福部次長呂建德指出，這次修法擬將「個人助理」提升至母法位階，並將服務範圍擴及「日常生活及社會參與」所需協助，未來也會儘快研擬試辦計畫，實現自立生活，但經討論對於實務細節尚無共識，相關條文暫採保留處理。

「身障權法」時隔18年迎來大修，呂建德指出，身心障礙者照顧一般可分為居家、機構等形式，但聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）希望讓身心障礙者「在社區中自立生活」，因此這次修法一大亮點是「自立生活」相關條文，並列於行政院版修法草案第50條。

呂建德說，第50條呼應CRPD原則，希望要求所有設計要尊重身心障礙者本身的選擇與需求，並在本人意願下提供個人支持及照顧服務，並依此延展第50條之一，包括3大重點：自立生活納入母法、身心障礙者回歸社區之服務整合、個人助理協助日常生活及社會參與等。

此外，呂建德進一步指出，未來會參照民團意見，透過整合各項服務，幫助身心障礙者回歸社區、自立生活的需求，改善過去自立生活相關服務分散於教育、勞動、長照、交通等不同領域的情況，目前規劃先以試辦計畫方式提供整合式照護，提供一條龍的服務，讓身心障礙者能真正自立生活。

呂建德也提到，過去對於個人助理的協助範圍，僅列「活動與社會參與」，這次文字調整為「日常生活及社會參與」，象徵這次「身障權法」為達到鼓勵身心障礙者自立生活、回歸社區的突破，也將責成地方政府研擬計畫與執行，同時充分融入使用者意願。

至於通用設計有關條文，呂建德表示，此一概念是世界的普遍趨勢，希望設施建置完成後，不只身心障礙者，老人、小孩也都可以使用，相關條文也列於行政院修法草案第52條之一，但經討論，立委認為想體現相關措施，應編列預算，且器材發展前端也需要身心障礙者參與。

呂建德說，前述條文經過討論，雖與會立委贊同認同基本原則，但對於具體計畫執行作法，以及如何整合資源、融入身心障礙者參與等細節，各黨團仍有不同意見，因此相關條文暫採保留處理，衛福部後續會再提出修正意見，並整合各委員版本。

