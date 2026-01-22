為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    2台人搭直升機遊阿蘇火山墜機 卓榮泰：已安排家屬赴日

    2026/01/22 13:09 記者鍾麗華／台北報導
    日本熊本縣阿蘇山遊覽直升機發生墜機事故，機上載有2名台灣旅客。行政院長卓榮泰今（22）日在院會中指出，外交部已經安排兩位國人的家屬遠赴日本去實地了解。（資料照，行政院提供）

    日本熊本縣阿蘇山遊覽直升機發生墜機事故，機上載有2名台灣旅客。行政院長卓榮泰今（22）日在院會中指出，外交部已經安排兩位國人的家屬遠赴日本去實地了解。（資料照，行政院提供）

    日本熊本縣阿蘇山遊覽直升機發生墜機事故，機上載有2名台灣旅客。行政院長卓榮泰今（22）日在院會中指出，目前日方定位為飛機失事事件，行政院也與外交部、駐日代表保持聯絡，外交部已經安排兩位國人的家屬遠赴日本去實地了解。他感謝日方政府第一時間展開全面搜救，希望儘速掌握真相。

    日本熊本縣阿蘇市1月20日發生觀光直升機失聯事故，警消下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊，發現直升機機體嚴重毀損。機上載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛，至今安危仍待確認。熊本縣知事木村敬強調，會竭盡全力搜救及提供協助。

    外交部昨表示，我國駐福岡辦事處已與家屬取得聯繫，將提供必要協助，相關情形基於當事人及家屬隱私不便代為回應。日本國土交通省21日將此案列為「航空事故」。

    我國駐福岡辦事處將與日本熊本縣政府保持密切聯繫，掌握搜救情況。熊本縣知事木村敬親自指示所屬全力搜救，待阿蘇山地區火山氣體濃度降至安全範圍，將展開搜救工作。

