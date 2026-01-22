春節將至 國防部：2架C-130待命配合疏運、國軍醫院急診照常

國防部配合交通部規劃，由空軍預備2架C-130型機待命支援春節疏運。（資料照，記者吳正庭攝）

農曆春節將至，國防部今（22）日召開例行記者會，說明「外離島軍民運輸作業規劃」及「國軍醫院醫療服務」。國防部表示，配合交通部春節疏運期程，規劃自2月13日至23日止，由空軍預備C-130型機2架待命支援疏運；醫療部分，春節期間各國軍醫院維持正常急診及住院服務，並於特定時段開設特別門診。

國防部今在記者會上表示，針對春節期間外離島運輸，國防部指出，依據「國軍支援外離島軍民緊急疏運實施計畫」，當外、離島地區天候不佳、主要節日或其他不可抗力等因素，造成大量民眾滯留，交通部優先協調民營業者檢派加班機（船）疏運；如運量仍不足，再向國防部提出緊急疏運申請。

國防部強調，會在不影響戰備演訓任務下，檢討適切兵力支援執行外離島地區疏運任務，協助官兵及民眾返鄉過節。今年度配合交通部春節疏運期程，規劃自2月13日至23日止，由空軍預備C-130型機2架，待命支援疏運作業。

根據國防部統計，自民國112至114年，計派遣C-130型機114架次，分別協助金門、馬祖及澎湖往返台北及高雄等地滯留旅客之疏運作業，總計載運旅客及官兵計7844人次。國防部表示，將持續秉持安全、積極、效率與服務的精神，於外、離島地區有緊急疏運需求時，以最短的時間派遣空軍C-130型機協助運輸。

在醫療服務方面，軍醫局醫務計畫處處長吳育全上校說明，為提供國人、國軍官兵及眷屬醫療服務，115年春節期間，各國軍醫院維持正常急診及住院服務。

至於門診開設情形，吳育全指出，春節連續假期2月16日（除夕），三總等四家醫院開設上、下午特別門診，高雄總醫院開設下午、晚上特別門診，國軍岡山、台中總醫院中清院區開設上午特別門診；2月17日至19日（農曆初一至初三），三總等12至13家醫院開設特別門診；2月20、21日（農曆初四、初五）多數醫院恢復正常開診。

國防部提醒，國軍醫院開診資訊均公告於國防部軍醫局網頁及各國軍醫院網頁，民眾、國軍官兵及眷屬可上網查詢，亦可電洽瞭解相關資訊。

