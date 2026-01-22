「野森動物學校」2月門票明開搶 高市加碼多項活動

「野森動物學校」2月門票明開搶，觀光局加碼多項活動。（圖由觀光局提供）

高雄內門「野森動物學校」試營運引發熱潮，2月門票將於明（1/23）上午10點開放預購，高市觀光局宣布，2月將加碼推出「野森開麥啦」等多項活動。

觀光局長高閔琳表示，野森動物學校核心理念為「動物是老師」，強調透過近距離觀察動物的自然行為，讓遊客體會生命獨特的節奏。

請繼續往下閱讀...

為進一步帶動內門觀光，園區2月推出「野森開麥啦」競賽，邀請大小朋友擔任「城市小特派」及「野森推廣大使」，分享體驗心得、拍影片，就有機會獲限量玩偶或獎金。

「壽山動物園」與「野森動物學校」也攜手推出「奧樂雞雙園探險記」，完成指定任務就有機會將電視、掌上遊戲機等熱門獎品帶回家。

觀光局說明，野森開麥啦競賽期間自2/1日至2/28止，為期1個月，分「城市小特派」（圖文組）與「野森推廣大使」（短影音組）2大組別，臉書FB或IG貼文互動人氣前10名作品將獲得「野森動物學校」限量玩偶。

「野森推廣大使」創作者需自行預購門票入園拍攝10至30秒短片，呈現園區互動體驗、動物日常及個人感受，並Hashtag「動物是最棒的老師」於臉書FB或IG貼文互動，人氣前10名作品進入複賽，並將由評審依創意與故事性、主題符合度及社群互動表現作標準，冠軍獎金1萬5000元、亞軍8000元、季軍6000元、人氣獎及創意獎各3000元。

百萬人氣插圖角色「掰掰啾啾奧樂雞」首次跨足動物界，由奧樂雞擔任探險隊長，帶領民眾走進「壽山動物園」與「野森動物學校」，展開2月限定「雙園探險記」；活動結合數位互動任務與豐富摸彩獎項，禮品包含55吋QLED 電視、Switch、AirPods 等總價值10萬元大獎。

更多資訊歡迎至野森動物學校官網或查詢。

「野森動物學校」2月門票明開搶。（圖由觀光局提供）

「野森動物學校」2月門票明開搶，觀光局加碼多項活動。（圖由觀光局提供）

「野森動物學校」2月門票明開搶。（圖由觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法