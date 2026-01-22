潮州年街交通亂 警方推出AI即時懶人包

警方屆時會同步提供紙本懶人包。（警方提供）

迎接2026年農曆春節長達9天的連續假期，為有效紓解返鄉及潮州春節市集車潮，潮州警察分局推出「潮警好行2026春節行車攻略」網頁。網頁整合了轄區內即時路況監控、停車資訊以及替代道路導航功能，民眾只需透過手機掃描QR Code，即可將「數位交通指揮官」隨身帶著走，避開壅塞路段，享受新春假期。

潮州今年的春節假日市集從除夕至大年初五凌晨，由於往年皆會吸引大量民眾前來，雖然年味氣氛滿滿，但交通難免堵塞或是隨意停車造成居民困擾，又因此發生開單，總會讓人覺得不能盡興，對此，潮州警分局創全台之先，以網路搜尋龍頭所推出的生成式AI，整合更公開資訊直接讓民眾上網了解週邊交通動態。

潮州警分局指出，去年年街發現主要是因為機車隨意停放，造成整個鎮內核心地區的交通大亂套，因此吸取去年經驗，將會在盧山路北側及光華國小後門處繪製臨時機車格位標線，提供民眾停放。

潮州警察分局所推出的「春節行車攻略網」，主打一指掌握即時路況與停車熱點，「潮警好行春節行車攻略」網頁，整合轄區內即時路況監控、停車資訊以及替代道路導航功能，民眾只需透過手機掃描QR Code，即可將「數位交通指揮官」隨身帶著走，避開壅塞路段，享受新春假期。

其中包括三大核心功能，採視覺化儀表板設計，包括，「即時路況戰情室」，串接Google Maps及路口監視器（CCTV），針對該分局轄區或鄰近重要路段等易壅塞熱點即時監控，以紅黃綠燈顯示，壅塞時可點擊「啟動導航」，系統便會直接串接導航軟體，實現智慧分流。第二則是智慧停車導引，網頁「停車雷達」彙整了六大停車場資訊。第三為春節市集東、西、南、北等四方向離場動線，使用者選取最近行車路線並點擊導航功能，系統便會直接串接導航軟體，引導使用者行駛「最佳路徑」離開。

潮州警方設計AI網站，一站提供交通資訊。（記者陳彥廷翻攝）

