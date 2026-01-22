新北幼兒園接連爆疑虐童事件 侯友宜：絕不容忍必須嚴懲

新北土城與鶯歌幼兒園疑似不當對待幼生案件，侯友宜表示依法嚴懲。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜22日參加新北泰山中山及板橋柏翠公托聯合開幕儀式，被問到接連有幼兒園發生不當管教事件，有議員質疑新北市府監管失靈，侯友宜回應，每個孩子都是家長的心肝寶貝，對於不當對待絕不容忍，必須嚴懲。

侯友宜說，教育局在第一時間接到通報後立即啟動調查，一切嚴格依法罰款以外，更重要的也公告列管，加強不定期查察，對人員更嚴格核定，孩子的健康跟平安，絕對是守護最重要的課題。

新北市教育局表示，對於立委林月琴22日指稱的土城區不當對待事件，教育局於去年7月29日晚間接獲民眾陳情，反映土城區某私立幼兒園有1名幼生疑似遭不當對待情事，經查證確認曾姓職員涉及對5名幼生有拍打、拉扯、推擠等不當管教行為，教育局當時責令園方將行為人停職，避免再接觸幼生，確保幼兒安全。

去年9月完成調查，經新北市府教保服務機構不適任人員認定委員會決議，不當管教行為成立，依法分項裁處，合計裁罰13萬2千元，並公告列管，其中幼兒園負責人因違法進用未具教保資格人員及管理疏失，裁處7萬2千元，曾姓職員因未具教保資格從事教保服務，並有不當對待幼生行為，裁處6萬元，已於114年8月30日離職。

對於立委黃國昌21日指稱鶯歌區某私立幼兒園疑似不當管教案件，教育局於去年10月13日接獲家長陳情，14日即派員到園稽查，認定該案涉及不當對待幼兒情形，兩名涉案人員已於10月中旬陸續離職，目前未於本市教保服務機構任職。

教育局於後續調查中，另查獲園方有延遲通報、未依法配置人員、超額收費及園務管理缺失等多項違規情形，已於12月下旬依法合併裁處該私立幼兒園罰鍰共計16萬2千元。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

