台北市「生生喝鮮奶」擴大！2月起滿2足歲就能領

北市鮮奶週報擴大，2月起滿2足歲當月就能領，不用等到上幼兒園。（資料照）

台北市政府教育局今（22日）宣布，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策自2月起放寬申請條件，補助對象向下延伸至「生理年齡」滿2歲的幼兒。相比過去以「學齡」作為領取基準，現在只要設籍台北市，不論是否就讀幼兒園，只要滿2足歲當月，即可申請幼兒數位卡證，每週兌換一瓶鮮奶或豆漿，提前為孩子的成長補足關鍵營養。此外，寒假1月24日開始，「鮮奶週報」不中斷，仍可持續領取。

教育局表示，2歲是幼兒骨骼發展與身體成長的重要階段，過去申請制度以「學齡」作為計算基準，考量營養補給愈早愈好，今年2月起將申請資格調整以「生理年齡」作基準，幼兒在年滿2歲當月的第一個工作日起即可申辦卡證，讓所有滿2歲的「當月壽星」都能即時加入週週補鈣的行列。

教育局舉例，幼兒如果2月1日（星期日）滿2足歲，可於2月2日（星期一）向任一區公所申請「幼兒數位卡證」；在5月1日（星期五／勞動節放假）滿2足歲，可在5月4日（星期一）向任一區公所申請「幼兒數位卡證」。

教育局提醒，申請時請攜帶身分證明文件、戶口名簿或3個月內戶籍謄本，前往全市任一區公所臨櫃申請，當場即可領取卡證。市府也提供線上預約申辦再臨櫃領卡的方式，亦可透過「台北服務通」線上平台填寫資料完成預約，約三個工作天後，即可前往所選擇的鄰近區公所領取幼兒數位卡證。

目前，「鮮奶週報」共有七大通路，包括7-ELEVEN、OK、全家、全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市適用）與萊爾富，不分平假日、寒暑假，都能彈性兌換。兌換品項涵蓋17種鮮奶與18種豆漿，共35種選擇，也納入無乳糖品項，照顧不同體質幼兒的營養需求。

教育局強調，幼兒的營養不能等，「鮮奶週報」不只是補助政策，更是市府支持家庭照顧者的重要後盾。透過每週固定兌換的生活節奏，家長能陪伴孩子認識食品、理解營養，將鮮奶轉化為親子共學的日常風景，從小培養良好的飲食習慣。

