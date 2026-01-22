為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中太平福隆里志工齊努力 社區髒亂點變油菜花海

    2026/01/22 13:24 記者陳建志／台中報導
    台中太平福隆里的一塊國有地，過去雜草叢生淪為社區髒亂點，經黃楷能里長帶領社區志工整地後，如今已經變成美麗的油菜花海。（記者陳建志攝）

    台中太平福隆里在太堤東路旁有一塊約300坪的國有地，過去都雜草叢生，甚至被丟棄垃圾，成為社區髒亂點，福隆里長黃楷能在向國有財產署認養該塊土地後，去年底帶領10多位社區志工進行整地，並以有機培養土改良土質後，灑上油菜花種子，目前已經長出漂亮的油菜花，連貫一旁的頭汴坑溪河堤，成為居民散步的好去處。

    太平福隆里長黃楷能表示，這塊在太堤東路旁的國有土地，過去因乏人管理，現場一片荒煙漫草，成為任意棄置垃圾、砂石等廢棄物的場所，因環境髒亂，淪為社區髒亂點，民眾抱怨不已。

    黃楷能表示，為了消除民怨，去年11月向國有財產署認養該塊土地，因缺乏公部門資源協助，號召10多位福隆社區發展協會的志工，並在民間友人協助下，動用挖土地進行整地，並協商市府環保局提供有機培養土作為基底，再種植油菜花進行土質改良。

    在社區民眾努力下，原本雜草叢生的荒地，目前已經長成綠油油一片，變身為美麗的油菜花海，近日將帶領民眾收成後，未來將種植紅藜與適合的花種，讓這裡成為社區的後花園，並可連結一旁的頭汴坑溪河堤，成為居民散步的好去處。

    台中太平福隆里的一塊國有地，過去雜草叢生淪為社區髒亂點。（記者陳建志攝）

