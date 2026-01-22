為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆中和路、復興路口出現1公尺深坑洞緊急搶修 下午2點恢復通車

    2026/01/22 12:35 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆中山區中和路與復興路口路面出現坑洞，影響行車安全（記者盧賢秀攝）

    基隆中山區中和路與復興路口路面出現坑洞，影響行車安全（記者盧賢秀攝）

    基隆市連日下雨，今天上午9點左右，中山區中和路與復興路口出現路面淘空的坑洞，深約1公尺、長寬40公分，騎士容易發生危險。市議員施偉政前往現場與附近店家暫借三角錐將坑洞圍起來警示，市府工務局前往開挖，發現是水溝破洞造成，將先回填路面再修繕水溝。

    施偉政指出，經目視該處道路坑洞深度達1公尺以上，寬度約40公分，機車經過十分危險，所幸沒有車輛受困，也沒有人員受傷。他與店家拿三角錐將坑洞圍起來，避免車輛經過受損，並協助指揮交通。

    施偉政也通知市府工務處長簡翊哲，工務處的搶修人員已到現場進行緊急開挖，原本以為是自來水破漏造成路基淘空，經仔細檢查，是附近水溝破損造成的，工務處將先回填路面，預計下午2點左右恢復通車，後續再辦理水溝修繕。

    施偉政也提醒，搶修期間請用路人行經該路段務必減速慢行，並配合現場交通引導。

    基隆中山區中和路與復興路口路面出現坑洞，影響行車安全，居民拿三角錐圍起來示警。（記者盧賢秀攝）

    基隆中山區中和路與復興路口路面出現坑洞，影響行車安全，居民拿三角錐圍起來示警。（記者盧賢秀攝）

    基隆中山區中和路與復興路口路面出現坑洞，市議員施偉政（左）與市府人員勘查搶修。（記者盧賢秀攝）

    基隆中山區中和路與復興路口路面出現坑洞，市議員施偉政（左）與市府人員勘查搶修。（記者盧賢秀攝）

    市府工務處廠商在復興路口開挖坑洞追查發生原因。（記者盧賢秀攝）

    市府工務處廠商在復興路口開挖坑洞追查發生原因。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播