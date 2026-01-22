基隆中和路、復興路口出現1公尺深坑洞緊急搶修 下午2點恢復通車

基隆中山區中和路與復興路口路面出現坑洞，影響行車安全（記者盧賢秀攝）

基隆市連日下雨，今天上午9點左右，中山區中和路與復興路口出現路面淘空的坑洞，深約1公尺、長寬40公分，騎士容易發生危險。市議員施偉政前往現場與附近店家暫借三角錐將坑洞圍起來警示，市府工務局前往開挖，發現是水溝破洞造成，將先回填路面再修繕水溝。

施偉政指出，經目視該處道路坑洞深度達1公尺以上，寬度約40公分，機車經過十分危險，所幸沒有車輛受困，也沒有人員受傷。他與店家拿三角錐將坑洞圍起來，避免車輛經過受損，並協助指揮交通。

請繼續往下閱讀...

施偉政也通知市府工務處長簡翊哲，工務處的搶修人員已到現場進行緊急開挖，原本以為是自來水破漏造成路基淘空，經仔細檢查，是附近水溝破損造成的，工務處將先回填路面，預計下午2點左右恢復通車，後續再辦理水溝修繕。

施偉政也提醒，搶修期間請用路人行經該路段務必減速慢行，並配合現場交通引導。

基隆中山區中和路與復興路口路面出現坑洞，影響行車安全，居民拿三角錐圍起來示警。（記者盧賢秀攝）

基隆中山區中和路與復興路口路面出現坑洞，市議員施偉政（左）與市府人員勘查搶修。（記者盧賢秀攝）

市府工務處廠商在復興路口開挖坑洞追查發生原因。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法