賞燈不只拍美照！雲林農博、高鐵綠園道 打造夜間新亮點

縣府在農博生態園區及高鐵綠園道設置燈光藝術，盼民眾走入賞燈。（記者李文德攝）

迎接馬年，雲林縣政府將虎尾農博生態園區入口、1.2公里長的高鐵綠園道，設置絢爛漂亮的燈光藝術裝置，即日起至4月12日下午5點起開燈，園區更有互動式裝置燈光，讓親子們能走進賞燈。縣府表示，希望打造最溫暖、最具科技感的新春夜間盛典。

農博生態園區占地17.8公頃，有牛軛湖、生態池等，園區內步道平時也有民眾散步，縣府近年更是在兒童節期間舉辦活動，引進遊樂設施，創下單日吸引5萬人次造訪，成功吸引人潮。

縣府交通工務局長汪令堯表示，為迎接馬年新春，在園區及高鐵綠園道推出「奔馳雲林・光耀新春」新春燈節，超過10組燈件讓民眾走入觀賞。農博園區設置「馬上幸福」、「馬上快樂」、「馬上發光」、「馬上騰飛」、「馬上可愛」、「馬上繽紛」、「馬上有錢」及「馬上光彩」，而全長1.2公里的高鐵綠園道則有「祥駒迎春門」、「瑞馬新春舞」，歡迎從雲林高鐵站下車的民眾，感受雲林人的熱情。

汪令堯表示，其中農博生態園區內的燈組，「馬上快樂」、「馬上發光」屬於互動式燈具，前者共有3組，小朋友們可以按燈具，一起與朋友進行數學互動，後者則是設置5顆鼓，讓民眾每拍打一下，鼓面更是會發光傳出聲響，精彩可期。

縣府21日舉辦啟燈儀式，雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、立委丁學忠、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員李明哲、黃美瑤等人出席。

張麗善表示，2處燈區即日起至4月12日於虎尾農博生態園區與高鐵綠園道盛大展出，透過光影藝術結合地方特色，每天下午5至10點啟燈，歡迎鄉親到農博生態園區走走逛逛。

縣府在農博生態園區及高鐵綠園道設置燈光藝術，盼民眾走入賞燈。（記者李文德攝）

