為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北海岸不止有漁港 還有在地特色農村

    2026/01/22 13:20 記者黃子暘／新北報導
    農業局介紹，三芝三和社區座落三芝區台2線上，是1座結合自然生態、櫻花步道、食農教育的農村再生社區。（圖由新北市農業局提供）

    農業局介紹，三芝三和社區座落三芝區台2線上，是1座結合自然生態、櫻花步道、食農教育的農村再生社區。（圖由新北市農業局提供）

    寒假、農曆春節何處去？新北市農業局長諶錫輝介紹，可至新北市北海岸龜吼、富基漁港品嚐直送的現流海鮮與當季肥美螃蟹，欣賞沿途風稜石、老梅綠石槽等地質景觀，還可以進一步延伸行程到周邊農村社區，漫步在三芝三和櫻花步道，品嚐社區新品「初戀米香」，或走訪石門嵩山「百年梯田」，在山海之間感受農村慢活時光。

    農業局介紹，三芝三和社區座落三芝區台2線上，是1座結合自然生態、櫻花步道、食農教育的農村再生社區，櫻花步道一側是潺潺溪水，另一側則是林木蓊鬱，提供鳥類、昆蟲理想棲息地，社區近年來響應食農教育，推出各式洛神系列點心，「希望市集」現場也有展售新鮮農特產品及手工藝品，提供遊客採買在地好物，支持社區產業發展。

    農業局表示，石門嵩山社區位於北海岸丘陵地帶，擁有火成岩梯田景觀及豐富自然生態資源，近年在農業局「農村再生計畫」支持下，社區整修荒廢多年的石梯田，復育傳統梯田農耕文化，重現百年前嵩山梯田的農作風貌，社區也針對當地生產的「千歲米」開發出「米食體驗」等特色遊程。

    農業局補充，三芝三和、石門嵩山社區將在地生態、傳統文化與創新產業完美結合，展現出特色、韌性與魅力，更多新北農村好物及相關農遊活動可至農業局「走吧！農村不遠！」網站查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播