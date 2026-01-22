北海岸不止有漁港 還有在地特色農村

農業局介紹，三芝三和社區座落三芝區台2線上，是1座結合自然生態、櫻花步道、食農教育的農村再生社區。（圖由新北市農業局提供）

寒假、農曆春節何處去？新北市農業局長諶錫輝介紹，可至新北市北海岸龜吼、富基漁港品嚐直送的現流海鮮與當季肥美螃蟹，欣賞沿途風稜石、老梅綠石槽等地質景觀，還可以進一步延伸行程到周邊農村社區，漫步在三芝三和櫻花步道，品嚐社區新品「初戀米香」，或走訪石門嵩山「百年梯田」，在山海之間感受農村慢活時光。

農業局介紹，三芝三和社區座落三芝區台2線上，是1座結合自然生態、櫻花步道、食農教育的農村再生社區，櫻花步道一側是潺潺溪水，另一側則是林木蓊鬱，提供鳥類、昆蟲理想棲息地，社區近年來響應食農教育，推出各式洛神系列點心，「希望市集」現場也有展售新鮮農特產品及手工藝品，提供遊客採買在地好物，支持社區產業發展。

農業局表示，石門嵩山社區位於北海岸丘陵地帶，擁有火成岩梯田景觀及豐富自然生態資源，近年在農業局「農村再生計畫」支持下，社區整修荒廢多年的石梯田，復育傳統梯田農耕文化，重現百年前嵩山梯田的農作風貌，社區也針對當地生產的「千歲米」開發出「米食體驗」等特色遊程。

農業局補充，三芝三和、石門嵩山社區將在地生態、傳統文化與創新產業完美結合，展現出特色、韌性與魅力，更多新北農村好物及相關農遊活動可至農業局「走吧！農村不遠！」網站查詢。

