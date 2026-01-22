蜜柑、虎將、桃太郎一起搭高雄輕軌 虎力全開雄遊岡山

「高捷x台灣虎航x岡山、台日聯名」高雄彩繪輕軌列車1/23上路。 （高捷提供）

高雄捷運貓站長蜜柑、台灣虎航虎將、與日本岡山桃太郎今一起搭上高雄輕軌，力推「虎力全開・雄遊岡山」系列活動，邀請台日民眾暢玩台灣高雄跟日本岡山。

「虎力全開・雄遊岡山」今上午在高雄捷運輕軌機廠盛大舉辦，在高雄捷運董事長楊岳崑、台灣虎航董事長黃世惠、日本岡山縣副知事尾﨑祐子等多位貴賓共同見證下，啟動「高捷x台灣虎航x岡山、台日聯名」高雄彩繪輕軌列車。

請繼續往下閱讀...

楊岳崑表示，期望透過交通場域的高曝光度與趣味體驗，帶動民眾以更輕鬆、更貼近生活的方式認識台灣高雄與日本岡山，並鼓勵旅客規劃台日雙向旅遊行程。

高雄部分首波主打自23日起，限定一個月的高捷蜜柑x台虎虎將x岡山桃太郎聯名高雄彩繪輕軌列車，結合日本岡山地標「岡山城」、以結緣著稱的「吉備津神社」，與充滿復古風情的「倉敷美觀地區」等著名景點，象徵兩地觀光的緊密交流。

車廂內精心規畫三方Q萌公仔「直接坐上座椅」陪伴旅客搭乘，包含高捷超高人氣的「蜜柑站長」、台灣虎航著名網紅「虎將」與日本岡山「桃太郎」君，為大家通勤通學日常瞬間化身成旅遊打卡熱點，近距離感受台日文化交流的可愛魅力。

2月起連續兩個月，3位人氣角色將率先現身台灣虎航全航線客艙聯名公仔頭枕巾，陪伴旅客展開空中旅程；3月起，蜜柑站長將帶領夥伴降落高雄，於高雄捷運小港國際機場站設置主題宣傳佈景，打造三隻公仔坐上座椅的趣味拍照場景。

日本方面，將於岡山路面電車推出高雄旅遊景點彩繪列車，把高雄觀光魅力帶入岡山市民日常生活，透過空中與軌道串聯，持續深化台日觀光交流，邀請旅人一同展開春日精彩旅程。

台灣虎航虎將、與日本岡山桃太郎今一起搭乘高雄輕軌，為「虎力全開・雄遊岡山」系列活動暖場。（高捷提供）

高雄捷運貓站長蜜柑、台灣虎航虎將、與日本岡山桃太郎，今攜手為「虎力全開・雄遊岡山」系列活動代言。（高捷提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法