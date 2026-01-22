玉山又見霧凇美景 雲林古坑8.3度本島最低

今日玉山氣象站今日雖無降雪，但玉山群峰3000公尺以上地區有明顯的霧凇及結冰現象發生。（圖為中央氣象署提供）

受到強烈大陸冷氣團影響，今日全台各地普遍有低溫發生，且中央氣象署指出，今日玉山氣象站今日雖無降雪，但玉山群峰3000公尺以上地區有明顯的霧凇及結冰現象發生，提醒山友上山前務必做好防滑措施。

中央氣象署科長林伯東說，今日清晨各地普遍有10度左右低溫出現，且今日清晨苗栗以北、宜蘭、金門持續有10至11度低溫，連江南竿鄉今晨僅5.7度，本島最低溫則發生在雲林古坑鄉，僅8.3度，另高雄內門鄉也出現8.6度低溫。

請繼續往下閱讀...

林伯東表示，由於強烈大陸冷氣團持續影響，今日各地白天也將持續有低溫發生，且中部以北地區有明顯雲系分佈、相對濕冷，且基隆北海岸、宜蘭地區斷斷續續有降雨出現，預計持續至明日白天後才會逐漸緩和，需注意大雨發生。

此外，今日台北、宜蘭整日氣溫僅10至15度，2000公尺以上高山可能有零星降雪；中部、南部氣溫相對穩定，但早晚寒冷，3000公尺以上高山有機會出現降雪；花東地區早晚氣溫約14至18度，且3000公尺以上高山有機會出現降雪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法