    首頁 > 生活

    竹縣263家餐廳獲優級認證 民眾可安心選店

    2026/01/22 11:47 記者廖雪茹／新竹報導
    近日正逢春節前夕，尾牙、聚會多，新竹縣長楊文科（右）呼籲民眾用餐時，可優先選擇通過評選、具有標章的優良餐廳。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府衛生局為守護縣民與遊客的餐飲安全，辦理114年「家家有標章 共下愛健康」優良餐廳評核，共評選出263家「優級」餐廳及7家「良級」餐廳；近日正逢春節前夕，尾牙、聚會多，縣長楊文科呼籲民眾用餐時，可優先選擇通過評選、具有標章的優良餐廳。

    衛生局表示，新竹縣政府秉持「源頭管理、業者自律、全民監督」3大核心策略，持續強化食材供應鏈的追蹤與稽查。這次評核由衛生局執行，針對5大關鍵面向進行書面與現場評選：

    1、環境設施：包含廚房排水、截油槽設施及病媒防治落實。

    2、食品來源管理：確保食材來源透明、安全無虞。

    3、從業人員衛生：要求員工落實自主衛生管理。

    4、製備流程規範：包含生熟食器具分區管理、食品加熱與保溫溫度控制等。

    5、法規符合性：確保各項環節皆符合食品安全衛生管理法。

    衛生局指出，次評核範圍廣泛，包含小吃店、連鎖業者、速食店及特色餐廳。其中包含浪漫台3線觀光區域，例如關西服務區、六福村主題遊樂園等餐廳，都獲得優良餐廳標章；另外還有特色咖啡廳，為民眾提供兼具美感及食安的休憩選擇；衛生局也特別針對校園周邊餐飲加強輔導，確保學生用餐環境的安全。

    通過評核的業者會在店面明顯處張貼「優」或「良」認證標章。楊文科日前親自走訪獲選優良餐廳的店家，包括深受民眾歡迎、可眺望東興圳美景的「二十四分之一早午餐手作麵包」，盛讚餐點美味可口、環境乾淨衛生。也前往「鵝子竹北成功店」，推薦業者菜單及餐點選擇多元，價格平價，適合全家大小日常用餐，也便利商務客使用。

    衛生局將持續提供業者追蹤輔導，協助提升硬體與管理細節。民眾欲查詢完整優良餐廳名單，可至新竹縣政府衛生局官網，或搜尋臉書粉絲專頁「家家有標章 共下愛健康」查看。

    新竹縣政府衛生局辦理114年「家家有標章 共下愛健康」優良餐廳評核，共評選出263家「優級」餐廳及7家「良級」餐廳。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣政府衛生局辦理114年「家家有標章 共下愛健康」優良餐廳評核，通過評核的業者會在店面明顯處張貼「優」或「良」認證標章。（圖由新竹縣政府提供）

