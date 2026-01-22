再冷1天！明起各地氣溫回升 週末白天重回20度

今日清晨低溫分佈。（圖由中央氣象署提供）

近期台灣受到強烈大陸冷氣團影響，各地有明顯低溫發生，中央氣象署指出，今日北部地區持續濕冷，明白天起冷空氣減弱，各地將逐漸回溫，週日至下週一期間，各地白天氣溫可重回20度以上，但夜間清晨仍持續寒冷，且下週二將有另一波東北季風影響，氣溫再度下降。

中央氣象署科長林伯東指出，目前台灣受強烈大陸冷氣團影響，各地普遍有10度左右低溫出現，且今日清晨苗栗以北、宜蘭、金門持續有10至11度低溫，連江南竿鄉今晨僅5.7度，本島最低溫則發生在雲林古坑鄉，僅8.3度，另高雄內門鄉也出現8.6度低溫。

林伯東說，受到冷空氣影響，今日中部以北地區有明顯雲系分佈、相對濕冷，且基隆北海岸、宜蘭地區斷斷續續有降雨出現，預計持續至明日白天後才會逐漸緩和，需注意大雨發生。

另台北、宜蘭整日氣溫僅10至15度，2000公尺以上高山可能有零星降雪；中部、南部氣溫相對穩定，但早晚寒冷，3000公尺以上高山有機會出現降雪；花東地區早晚氣溫約14至18度，且3000公尺以上高山有機會出現降雪。

林伯東指出，隨著冷空氣減弱，明日白天起將逐漸回溫，並持續至下週一，但週五、週六各地均需注意輻射冷卻帶來的局部低溫，其中北部、宜蘭地區氣溫約11至19度，中部約12至24度，南部約13至24度，花東地區約14至21度。

此外，週日至下週一轉為偏東風，西半部地區天氣相對穩定，東半部地區可能出現降雨；下週二、週三有另一波東北季風，水氣偏多，北部地區、宜蘭感受濕涼，氣溫約13至18度，整體降雨增加，中部地區氣溫約落在14至25度，南部地區約16至26度，花東地區16至22度，且降雨增加。

林伯東提醒，目前仍持續有低溫發生，北部地區今日至明天清晨需嚴防10度以下氣溫，中南部近山區早晚也僅10度左右；桃園、新北至台南地區、台東地區、恆春半島等沿海則需注意強風。

今日至明日清晨天氣。（圖由中央氣象署提供）

明日白天至週六天氣。（圖由中央氣象署提供）

