    首頁 > 生活

    改善公園行人環境 新北板橋改善光復、柏壽公園等人行道

    2026/01/22 11:19 記者黃子暘／新北報導
    為打造公園內外行人友善環境，新北市板橋區長陳奇正指出，板橋區公所盤點改善公園、綠地與廣場人行環境，近2個月來陸續完成光復簡易公園、柏壽公園及海山綠地人行步道改善工程，盼透過建置止滑鋪面與無障礙設施，讓輪椅族、銀髮長輩及推嬰兒車民眾都能安心通行。

    陳奇正表示，這次改善計畫針對舊有步道破損不平、路樹竄根導致鋪面隆起及雨天積水等問題進行改善；其中光復簡易公園位於光環路二段，路側步道全長約320公尺，總面積850平方公尺，人行道全面更新為噴花地坪，並同步更新側溝及新設置擋土磚牆，改善步道排水問題並強化步道結構。

    而位於板橋接雲寺前的柏壽公園人行道，這次改善長度約240公尺，陳奇正指出，工程將原本不平整步道與路緣石改善，並調整路燈位置讓通行空間更加開闊；另外，九如里經常有長輩遊憩的海山綠地也進行約200公尺長地坪進行高壓清洗，經樹脂沙漿整平後再新設噴花地坪，改善地面凹陷及長青苔濕滑問題。

    板橋區公所表示，改善工程理念在於落實「人本無障礙通行環境」，未來公所將持續改善公園內公共空間，提升公園遊憩品質。

