    生活

    要求立即廢除校事會議 全教總號召教師1/25上街頭

    2026/01/22 10:52 記者林曉雲／台北報導
    要求立即廢除校事會議，全教總今開記者會號召周日教師上街頭陳抗。（記者林曉雲攝）

    要求立即廢除校事會議，全教總今開記者會號召周日教師上街頭陳抗。（記者林曉雲攝）

    儘管教育部改革校事會議，教育部長鄭英耀也在立院答詢表示終極目標是廢除校事會議、回到教評會。但要求立刻廢除校事會議的全國教師工會總聯合會（全教總）今（22）日召開記者會宣布，1月25日行動箭在弦上，號召教師夥伴共同走上街頭，要求立即導正校事會議歪風，還給教師專業尊嚴，守護孩子學習淨土。

    全教總理事長侯俊良表示，教育部新修辦法將「觀課」納為監管與評價教師的工具，觀課本應是教學相長、促進專業發展的柔性機制，如今卻被異化為行政監控的「照妖鏡」，當教室不再是專業自主的空間，而是隨時被法律與行政調查介入的場所，教師將陷入防禦性教學的泥淖，最終受害的將是因失去創新與熱忱教學受影響的孩子。

    針對教育部新增初篩分流機制，改成「1+3（校長加3位委員）」受理認定機制，侯俊良直指為行政怪胎且疊床架屋，非但未能有效過濾無理投訴，反而創造更多模糊地帶，目前校園內「小案大辦」的歪風已導致行政能量枯竭，任何微小的親師誤會，動輒被上綱至校事會議調查，導致校園內部互信崩解，即使教育部刪除匿名檢舉，但仍有可能成為打擊第一線教師的暗箭。

    全教總要求制度必須回歸原有的教評會與考核機制，教評會本具專業與代表性，足夠處理不適任教師問題，不需再透過外行指導內行的「校事會議」制度來疊床架屋。當前亂象若再拖延半年才修正，只會讓更多無辜教師蒙冤，造成台灣教育不可逆的損害。

