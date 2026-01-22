傻眼！台灣旅客搭郵輪「錯過通關入境」 竟要日本官員回來加班

外國遊客搭乘郵輪抵達日本福岡港口示意圖。（彭博）

春節假期將至，不少國人規劃出國旅遊，但若未遵守通關規定，恐讓行程直接「船上過年」。台北駐日經濟文化代表處那霸分處近日分享一起案例，有國人搭乘郵輪抵達日本宮古島，卻因錯過下船通關時間，異想天開要求代表處「叫官員回港口加班」，甚至提議請警察上船帶人辦手續，讓人直呼「很瞎」。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處20日在臉書發文指出，去年12月才提醒國人搭機報到等應遵守時間規定，沒想到2天後又接到國人電話，稱旅客搭郵輪抵達沖繩宮古島後 ，錯過規定下船通關時間，入境審查人員已撤離港口，希望本處協助請人回來辦理入境手續。

那霸分處說明，日本入國審查人員在規定通關時間結束後就會撤離港口，不可能為個別旅客回港服務。該批國人接著要求代表處聯絡當地警方上船帶人去出入國管理局辦手續。那霸分處也無奈回應，郵輪屬船旗國領土，未完成入境前並非日本境內，警方無法介入，若有緊急狀況只能找船上負責入境作業人員處理。

為釐清郵輪旅客通關作業程序，那霸分處進一步洽詢日本出入國管理局那霸支局，對方明確表示，未在規定時間內辦理入境手續的旅客，會被視為放棄上陸（入境）資格，審查人員會依郵輪名單開立「不上陸通知書」，一經發行即無法撤回，除非遇到緊急醫療等特殊狀況，才能由郵輪向管理局提出專案申請。

那霸分處也提醒，搭郵輪如同搭乘飛機，停靠日本的第一個港口必須辦理入境通關手續，否則之後停靠日本其他港口都不能下船，只能待在船上享受船內設施，務必留意時間規定，避免影響整趟旅程。

