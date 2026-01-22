為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭30年友愛大樓B3傳鋼筋外露 民眾憂心公安疑慮

    2026/01/22 10:50 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭30年友愛大樓B3地下室停車場傳鋼筋外露，民眾憂心公安疑慮。（民眾提供）

    宜蘭30年友愛大樓B3地下室停車場傳鋼筋外露，民眾憂心公安疑慮。（民眾提供）

    陪伴宜蘭人30年的宜蘭市友愛大樓（原友愛百貨），自百貨歇業後，轉型為複合式商業大樓，近日傳出地下3樓停車場的頂板鋼筋嚴重外露，民眾憂心有公安疑慮，縣府獲報要求業者限期7天內改善，目前友愛已投入修補工程。

    1997年元旦開幕的宜蘭市友愛百貨，由已故知名企業家、有「阿拉伯王」封號的林昭文返鄉創辦，是縣內首間百貨公司，也是當年宜蘭市第一高樓，地上16層、地下3層，分層招租。

    隨著市場轉換、消費型態改變，1至6樓的百貨業，不敵競爭於2016年歇業，位於7樓的友愛影城也於2024年熄燈，11樓以上飯店維持營運外，其餘空間轉型為休閒商業大樓，陸續進駐健身房、KTV等。

    近日有民眾在B3停車場，發現地下室頂板鋼筋嚴重外露，將泥塊剝落等照片發文後引來市民熱議，多數網友認為鋼筋保護層厚度不足，有公共安全疑慮，呼籲縣府等相關單位盡快處理。

    宜蘭縣政府建設處長邱程瑋表示，經派員現勘後，確認地下室頂板確實有鋼筋外露情況，已發函要求業者限期7天內改善或提出改善方案，若逾期未改善，將依「建築法」第77條規定，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

    友愛業者回應，收到縣府函文後，已聘請專業結構技師進行整體診斷，補強工程將嚴格依照技師提供的專業處置流程與指示進行，並非隨意填補及一般簡單修補，會確保大樓的結構安全性。

    有民眾在友愛大樓B3停車場，發現地下室頂板鋼筋嚴重外露，憂心會有公安疑慮。（民眾提供）

    有民眾在友愛大樓B3停車場，發現地下室頂板鋼筋嚴重外露，憂心會有公安疑慮。（民眾提供）

    友愛業者已進行地下室頂板改善。（民眾提供）

    友愛業者已進行地下室頂板改善。（民眾提供）

