    首頁 > 生活

    教師工會集體退出「教育部校園事件處理會議調查人才庫」

    2026/01/22 10:48 記者林曉雲／台北報導
    地方教師工會今日召開記者會宣布，集體退出「教育部校園事件處理會議調查人才庫」。（記者林曉雲攝）

    地方教師工會今日召開記者會宣布，集體退出「教育部校園事件處理會議調查人才庫」。（記者林曉雲攝）

    教育部發布中小學校事會議改革案，宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡及副理事長葉明政、苗栗縣學校工會理事長郭彥成、高雄市教師職業工會副理事長李雅文等今（22）日召開記者會，發起退出「教育部校園事件處理會議調查人才庫」行動，並帶頭退出人才庫。

    葉明政表示，校事會議初衷本是為了建立專業、公正的不適任教師處理機制，惟校事會議調查制度日漸異化，不僅未能解決問題，反而成為摧毀校園信任的根源，身為「教育部校園事件處理會議調查人才庫」的成員，不願亦不忍繼續參與這場偏離教育本質的專業耗損，宣布正式退出「調查人才庫」。

    郭彥成表示，當初願意參與「調查人才庫」培訓，是抱持著一個單純且堅定的信念：想從制度內部釐清運作邏輯，確保這套機制能真正為教育現場帶來專業與正義，校園紛爭的處理不該只是冰冷的法律攻防，希望能以第一線教師的教學專業、輔導管教經驗，以及對學校運作的深刻理解，在調查過程中能更細緻地顧及到當事雙方的處境，更能以專業同儕的判斷來協助老師。

    李雅文表示，原本希望可以保障認真付出的老師，讓他們在面臨紛擾時能獲得專業且公平的評價；也願意挺身導正偏離專業的行為，確保案件處理能在嚴謹的法律程序中，依然保有教育的人性關懷與實務溫度，讓校園事件調查過程與結果更能貼近教育意義，而非僅是偵查案件，然而遺憾地發現，教育部雖培訓上千名「調查人才庫」成員，卻設限學校只能從主管機關提供的「特定名單」中挑選成員，形成一份由主管機關掌握的「特定名單」，裡面放入大量的法律專家，卻將最具現場經驗的家長代表及教師組織代表排除在外。

    李雅文表示，發起撤回對「調查人才庫」人力支援行動，是要迫使決策者正視問題，而非僅做表面修補，讓老師的專業與時間應該用來修復校園關係、輔導需要幫助的學生與教師，而非陷入無止境的類司法辦案，教育需要信任、專業與溫度，而不是冰冷的流程與無止境的調查，為了不讓更多熱血的老師成為校事會議調查制度下的犧牲者，呼籲退出調查人才庫。

