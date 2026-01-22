為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東池上斥千萬蓋共融式公園 93歲阿嬤抱怨沒單槓：我以後去哪玩？

    2026/01/22 11:02 記者劉人瑋／台東報導
    黃吳綴阿嬤只能用著漫步機，覺得「太低了」、「很無趣」。（記者劉人瑋攝）

    台東池上鄉新公園蓋不到1個月就有民眾抱怨，93歲黃吳綴阿嬤平時喜歡在單槓「倒掛懸垂」，但鄉內新的共融式公園將她心心念念的單槓都廢掉了，嫌棄現有設施「太低了！」希望鄉長「蓋個高點的，大家都能用到」。但鄉長林建宏則因公共設施以服務多數人婉拒，另也疑慮「其他老人有樣學樣，很令人擔心」。

    台東池上鄉在中央補助下，近期斥資上千萬興建共融式公園，供老人小孩運動、休閒，鄉長林建宏和不少育兒父母、阿公阿嬤都玩得開心，但黃吳綴阿嬤卻高興不起來，原來她喜歡「倒掛懸垂（Inverted Hang）」其上，即是雙手抓槓後，雙腳也勾在槓上、全身懸空。阿嬤不滿道，等公園蓋好就花了1年多，「我等了1年多，你給我蓋這款！我以後去哪玩？」

    在其他同伴鼓吹下，黃吳綴阿嬤以漫步機橫槓示範，仍不免抱怨「太低了！」稱自己要「成年人可以懸吊的高度，可以踮腳尖掛在上面」。雖然不滿還是乖乖示範，吊完後依然與平時無異，只是覺得「挑戰性不夠」，公所「是在看不起誰」。

    即使阿嬤高齡93歲，但神智清醒、動作靈活，連林建宏都稱她「外觀看來像70歲的健康老人」，只是阿嬤不願多談其生活背景與長壽秘訣，對於沒有成年人單槓這點直抱怨。

    黃吳綴說，自己和先生數十年前從南部舉家搬到池上，也沒有特別的密訣，年輕時都上山除草、砍樹為業，直到70歲才退休卻仍閒不下，只好當志工打發時間，「現在連吊單槓這款樂趣都沒有，很沒意思」。

    林建宏則稱，公園都是設計好、依標案興建，而且是為最多數人而蓋，阿嬤的願望實在難再增建。

    林建宏苦笑道，阿嬤的同伴都使用一般長者常用的器械，這也是一般認知中「老人與孫子可以同樂」的模樣，認為公園設計有理。但他另一層擔心是，怕其他老人有樣學樣，可是「全台東有幾個老人像她這樣？」雖然自己還想看到她活到120歲，但擔心其他老人在效法下有所損傷，因此依然保持現狀。

    阿嬤高齡93歲還能條理清晰的抱怨鄉公所，身心都十分健康。（記者劉人瑋攝）

