X級太陽閃焰爆發！中緯度可望見到極光 台北天文館開放望遠鏡觀測太陽

1月18日捕捉到X1.9級太陽閃焰影像。（台北天文館提供）

台北市立天文館介紹，太陽繼去年12月出現巨大黑子群後，於今年1月18日爆發X1.9級閃焰，同時還伴隨著日冕物質拋射 （CME），目前預計CME將在數日內影響地球，可能引發地磁效應產生地磁暴，也大大增強極光活動，中緯度地區就有可能看到；天文館將於開館日上午10點至12點、下午2點至4點，開放專業望遠鏡，讓民眾一睹壯觀的太陽景象。

台北天文館指出，若CME如預期到達地球且磁場方向正確，就可能引發地磁效應並產生強烈（G3）甚至嚴重（G4）的地磁暴，這種規模的地磁暴除了會擾亂衛星運行，降低GPS導航性能，增加太空船的大氣阻力外，還大大增強極光活動，除高緯度地區外，北極光甚至可能出現在接近北緯45度的中緯度區域。

天文館指出，這場強烈的X1.9級太陽閃焰來自編號AR4341的太陽黑子區，SDO（太陽動力學觀測衛星）捕捉到其超高溫閃焰電漿圖像，本次爆發已對地球向陽面的高頻通訊造成干擾，尤其影響大西洋航區以及歐洲與非洲部分地區的航空與海事高頻通訊。

目前太陽仍處於第25週期的活動高峰期，未來還可能出現強烈的閃焰爆發及地磁風暴，屆時中高緯度地區將展現絢爛的極光，而通訊系統、衛星導航、電力網路等也都可能受到影響，不過這些異常通常是短暫而可控的，一般民眾不需恐慌。天文館將於開館日的上午10點至12點、下午2點至4點，開放專業望遠鏡讓民眾一睹壯觀的太陽景象，展示場內還有豐富的相關展示，詳細介紹太陽活動對人類生活的影響，歡迎參觀。

