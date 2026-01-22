彰化鹿港國小好風水 累計7名總務主任考上校長

彰化縣鹿港國小是百年老校，前後共有七位曾任總務主任考上校長，被認為是風水寶地。（取自鹿港國小臉書）

彰化縣第25期國小校長候聘人員甄選放榜，錄取18人當中，就有2位來自鹿港國小，也先後當過總務主任，驗證該校的校園傳說「只要當過鹿港國小總務主任，就能考上校長」，迄今已累計有7人，也讓地方盛傳鹿港國小的風水好，才能出這麼多位校長！

鹿港國小校長龍東湖表示，鹿港國小前後共有7位曾經當過總務主任考上校長，分別有蔡玲惠、呂美慧、尤良昌、林志汀、詹宏基，以及這次考上的黃培勝與許順仲，這代表只要認真努力，加上鹿港國小的寶地，想當校長都會心想事成。

請繼續往下閱讀...

龍東湖指出，鹿港國小是128年的老校，學校歷史久，學生優秀，老師也很盡心盡力，百年老校靠著師生共同努力，才能一路走到今日，師生參加比賽經常在全國得獎，百年累積好的氣勢，好的成績，更多的是師生共同的努力與付出。

因此，龍東湖強調，因為今年同時有兩位主任考上校長，也將開出兩個主任的缺，歡迎各地想到鹿港國小當主任的老師調來該校服務，只要認真努力，就可以如願考上校長。

彰化縣鹿港國小今年有兩位主任同時考上校長甄選。（取自鹿港國小臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法