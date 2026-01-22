為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

生活
    首頁 > 生活

    沒忘莫拉克 高市府斥資1600萬升級杉林大愛園區道路

    2026/01/22 10:18 記者王榮祥／高雄報導
    杉林大愛園區道路全面升級，兼顧不同用路族群、提升路口交通安全。（道工處提供）

    杉林大愛園區道路全面升級，兼顧不同用路族群、提升路口交通安全。（道工處提供）

    高雄市政府斥1600萬元，全面整修杉林區大愛園區多條主要道路，總面積近4萬平方公尺，近期已正式完工，讓園區交通品質、安全加倍周延。

    工務局指出，大愛園區為莫拉克風災後建置的永久屋社區（2010啟用、約1002戶），居民匯集多元族群，由於道路使用多年，龜裂老化問題日益明顯，影響行車與行人安全。

    工務局道工處為加強行車安全，針對園區內大愛路、感恩路、合心路、協力街、和氣街、互愛街、善解路與憶林街等核心路網，進行全面改善。

    道工處說明，依地區用路性質，採用可有效減少碳排放的再生瀝青換新路面，配合交通局規劃調整標線，包含增繪路口停、慢、網狀線等標示，提醒駕駛注意並養成路口停車確認後再開車的習慣，同時取消不符現況使用需求的標線，兼顧不同用路族群、提升路口交通安全。

    工務局長欽富表示，在人行環境方面，針對園區數處斷續的人行穿越線加以串聯，並於感恩路至憶林街增設新行人通道，使步行動線更完整；同時復舊大愛路杉林國中側標線型人行道，並新增另一側行人設施，配合防撞軟桿與槽化線，引導車流，保障行人與學童通行。

    道工處補充，整體改善已使大愛園區成為符合人本交通理念的示範路廊，市府未來將持續爭取中央經費，推動各區道路更新，提升市民用路品質。

    杉林大愛園區道路全面升級，採用可有效減少碳排放的再生瀝青換新路面。（道工處提供）

    杉林大愛園區道路全面升級，採用可有效減少碳排放的再生瀝青換新路面。（道工處提供）

    杉林大愛園區道路全面升級，兼顧車輛與行人用路需。（道工處提供）

    杉林大愛園區道路全面升級，兼顧車輛與行人用路需。（道工處提供）

    杉林大愛園區道路全面升級，人行空間同步強化。（道工處提供）

    杉林大愛園區道路全面升級，人行空間同步強化。（道工處提供）

