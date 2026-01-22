為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹山竹藝燈會首露「大眼睛」 賣萌光雕超吸睛

    2026/01/22 10:25 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山竹藝燈會，今年首度引進「大眼睛」互動光雕，民眾賞燈之餘，還能看見發光的樹木燈飾賣萌。（記者劉濱銓攝）

    南投縣竹山鎮竹藝燈會展覽開跑，今年不僅有主燈「馬躍蝶舞」呈現馬年主題，還有25名工藝師創作多元竹藝燈座，並首度加入可愛的「大眼睛」互動光雕，民眾賞燈之餘，還能看見樹上的「大眼睛」燈飾轉動眼珠賣萌，讓燈會更加吸睛有趣，展期至3月7日。

    竹山鎮公所表示，「馬躍蝶舞」主燈由知名竹藝大師邱錦緞操刀，馬身採傳統花燈骨架，結合竹編藝術與傳統工法，精準勾勒馬匹動態與肌理張力，展現精湛匠人工藝，周圍則有鑲嵌彩色琉璃的紫斑蝶點綴，傳達珍愛家園生態的精神。

    今年還有可愛的互動燈飾，在主燈區竹山菸葉館，以及市區的老街，樹上都設有「大眼睛」光雕，民眾除能欣賞發光樹木賣萌外，圓滾滾的黑眼珠還會轉動，充滿童趣創意讓人會心一笑，此外，燈區也有多件結合斜切竹管、漂流木等複合媒材的花燈作品，值得民眾品味觀賞。

    公所也說，展區燈座旁都設有專屬QR-Code，民眾可下載「竹山鎮公所」APP參與集點活動，除能看到工藝師介紹與作品理念，集滿30點還可到燈會服務台兌換禮品，包含竹提燈、保溫隨行杯、特色竹鍋墊、紫南宮錢母銀幣，以及紫南宮錢母套幣摸彩券等，數量有限，換完為止。

    南投竹山竹藝燈會，今年以竹編技藝呈現駿馬主燈，傳達馬年「馬躍蝶舞」主題。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山竹藝燈會除了竹編燈座，還有工藝師以漂流木等媒材創作馬年花燈。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山竹藝燈會，展出多種不同技法的竹編花燈作品。（記者劉濱銓攝）

