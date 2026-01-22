為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    年味滿滿！ 屏東演武場化身時光機 柑仔店、大紅豬撲滿好吸睛

    2026/01/22 09:56 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東演武場戶外廣場大型的經典小豬撲滿造型裝置，增添濃濃年味。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東演武場戶外廣場大型的經典小豬撲滿造型裝置，增添濃濃年味。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣政府即日起於屏東演武場推出「屏藏心－舊時光月台」特展，以懷舊與收藏為主題，透過情境式策展手法，重現老街景、柑仔店、黑膠唱片與經典生活物件，帶領民眾展開一場溫柔而動人的時光旅程，重溫過往的生活溫度與記憶。

    屏東縣府文化處表示，本次展覽邀請收藏家李家羽與金愛娣共同參與，展出多年珍藏的老物件，並規劃「記憶街景」、「懷舊生活」及「收藏展示」三大展區。展場中可見雜貨店、公用電話等熟悉街道意象，喚起昔日街坊日常的集體記憶；另重現客廳、臥房等居家場景，呈現早年家庭生活的質樸樣貌。同時展出的黑膠唱片、玩具公仔、復古玩具等經典收藏品，也勾勒出不同年代的生活軌跡。

    演武場戶外廣場特別設置大型經典小豬撲滿造型裝置，討喜可愛，象徵「聚財、存福」的美好寓意；隨著農曆新年腳步將近，也為展覽增添濃厚年節氛圍，吸引來往民眾駐足拍照打卡。

    此次藏品多半來自屏東在地收藏家李家羽，人稱「富哥」的他，因為迷戀老物的質感而展開尋寶旅程。二十多年來，他把與過去生活息息相關的老站牌、童玩、公仔與各式帶著歲月痕跡的物件，一件件細心保存下來。

    文化處指出，收藏不只是物件的留存，更是對故事與溫度的累積。「屏藏心－舊時光月台」不僅是一場懷舊展覽，更是一段跨世代的情感對話，透過一件件老物件訴說時間的故事，讓不同年齡層的觀眾在展場中找到屬於自己的記憶片段，即日起展至今（2026）年3月15日止，免費參觀。

    屏東演武場「屏藏心－舊時光月台」特展，讓民眾找回記憶中的生活風景。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東演武場「屏藏心－舊時光月台」特展，讓民眾找回記憶中的生活風景。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東演武場「屏藏心－舊時光月台」特展，重現老街柑仔店。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東演武場「屏藏心－舊時光月台」特展，重現老街柑仔店。（圖由屏東縣政府提供）

    展出的老物件引人回味。（圖由屏東縣政府提供）

    展出的老物件引人回味。（圖由屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播