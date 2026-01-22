為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    別再繳費！桃園這2家職業工會遭列黑名單 勞保局暫停給付

    2026/01/22 09:59 記者李容萍／桃園報導
    勞動部勞工保險局桃園辦事處。（記者李容萍攝）

    勞動部勞工保險局桃園辦事處。（記者李容萍攝）

    勞動部勞工保險局近日公布，截至1月16日，全國共有3家職業工會因積欠勞工保險及勞工職業災害保險費逾期未繳，遭列入黑名單，將暫拒給付，呼籲民眾不要再繳錢；依據勞工保險條例施行細則第40條及勞工職業災害保險及保護法施行細則第36條規定，職業工會如欠繳保險費達2個月，即不得繼續預收保費。

    這3家職業工會分別為桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會、桃園市學力提升補教從業人員職業工會，以及大台南宗教服務職業工會，前2家設址於桃園市桃園區及後者位於台南市安南區。

    勞保局桃園辦事處主任陳正和指出，桃園市現有職業工會逾300家、會員總人數逾20萬人，針對這2家上述工會勞工局已依法移送行政執行，並對其所屬被保險人暫停辦理各項給付，若工會人員涉有違法情事，將移送檢調單位偵辦；若涉及侵占保險費，已涉犯刑法業務侵占罪，依法可處有期徒刑，並沒收不法所得，呼籲勿以身試法。

    陳正和提醒，工會會員應主動關心工會財務狀況，定期參與會員大會，並於繳納保費時索取正式收據妥善保存，以利未來維權之用。為保障被保險人權益，被保險人應保存已向工會繳費的證明（如繳費收據、匯款單），並轉至其他相關職業工會入會，勞保局將依法核發包括老人年金、相關權益等給付。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播