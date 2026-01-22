為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南「菜奇鴨」與「夜奇鴨」貼圖 即起開放下載

    2026/01/22 09:38 記者劉婉君／台南報導
    台南市超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」全新13張小貼圖，即日起於官方網站提供民眾免費下載。（台南市市場處提供）

    台南市超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」，推出全新13張小貼圖，即日起於官方網站提供民眾免費下載。

    菜奇鴨與夜奇鴨分別為台南市菜市場及夜市吉祥物，名字取自台語諧音，推出後受到許多民眾喜愛，此次開放下載的貼圖有「平安鴨馬路」、「馬到成功」等，市場處處長林士群表示，目前「菜奇鴨與夜奇鴨實用小貼圖」已於官網正式上線，民眾只需點擊指定官網網址 ，即可免費下載使用。

    市長黃偉哲表示，菜奇鴨與夜奇鴨小貼圖，不僅展現角色活潑可愛的形象，更貼近日常生活溝通需求，讓貼圖成為民眾傳遞祝福、表達情緒的貼心工具，也帶給大家新年好心情，期望為民眾的日常溝通增添更多趣味與情感溫度，讓可愛的市場處IP走進您的生活，帶來趣味性。

    台南市超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」全新13張小貼圖，結合生活與節慶。（台南市市場處提供）

