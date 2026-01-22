萬里瑪鋉溪忠福橋至中幅橋段整建 可提升河防與環境景觀

萬里區瑪鋉溪全長約14.75公里，是新北重要市管河川。（新北市水利局提供）

新北市萬里區瑪鋉溪忠福橋至中幅橋段因部分堤防高度不足、且欠缺景觀休憩空間，水利局為降低災害風險並提升居民生活品質，已於去年12月15日啟動河川治理與環境改善，內容涵蓋堤防補強及河岸環境改善，預計於今年底完工後將有效強化防洪安全。

水利局長宋德仁表示，忠福橋至中幅橋段堤防整建工作，包含新設約900公尺河岸步道、76公尺護岸，以及160公尺堤防基腳補強，配合新設堤頂步道、體健設施強化，搭配噴花地坪、欄杆、景觀植栽復育及夜間照明，建構完整河岸藍綠帶步行系統。

宋德仁指出，瑪鋉溪位於新北市萬里區，全長約14.75公里、流域面積約3,680公頃，是地方重要的市管河川，這次整建步道900公尺後，將可由忠福橋銜接既有約2.2公里河岸步道直達萬里漁港及萬里海水浴場，總長約3公里，將可強化居民遊憩動線，未來亦將持續推動萬里地區治水整備與環境美化工作。

當地居民陳先生表示，自己在萬里居住多年，過去遇到豪雨時，總擔心河水上漲影響道路安全，得知堤防整建工程即將啟動，期待完工後河岸環境更加安全，平整的步道與完善的照明，未來能陪著家中長輩或帶小孩在河邊散步運動，不必再為安全問題操心。

水利局表示，整建工程設計兼顧防洪安全，透過堤防加高與基礎強化，提升河岸結構穩定性，保護道路路基免於洪水掏刷，同時降低邊坡土石坍落風險，強化區域防洪韌性，並納入環境景觀與生活機能考量，步道配置順應河道原始樣貌，融入在地文化、人文故事與自然生態，並串聯現有步道系統以「綠色生態」為核心，提供居民安全、舒適的散步與休憩空間。

新設入口廣場空間，提供居民交流公共區域（模擬圖）。（新北市水利局提供）

新設堤頂步道搭配原生植物，乘涼、散步及賞景一次滿足（模擬圖）。（新北市水利局提供）

