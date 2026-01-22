桃園餐飲油煙防制新制明年元旦上路 3重點納入強制規範

桃市府環保局今年1月13日正式修正公告餐飲油煙相關規定，明確將「裝得有效、用得正確、定期保養」納入強制規範，1年輔導期後於明年元旦上路。（環保局提供）

桃園市政府環保局今年1月13日正式修正公告餐飲油煙相關規定，明確將餐飲油煙防制從「只要有裝設備」，提升為必須「裝得有效、用得正確、定期保養」的管理模式，並訂定集氣效能量化標準及設備維護紀錄要求，1年輔導期後於明年1月1日起正式施行，主要適用油煙影響較高的餐飲業者及屢被陳情者，若遲未改善最高可處5萬元罰鍰。

環保局長顏己喨表示，桃園市於去年推動「食在淨煙」專案，已累計輔導536家餐飲業者，其中，392家完成油煙防制設備設置，整體裝設率達73.1%，同期間餐飲油煙相關陳情案件較前1年下降5.3%，顯示設備是否有效運作與正確操作，是降低油煙擾民的關鍵因素。

顏己喨表示，過去法規僅要求設置集氣或排氣設備，卻未明訂效能指標，導致部分業者有設備卻無效果，此次修法的核心在於「量化標準、納入日常管理」，不僅規範設備必須達到實際集氣效能，也要求業者透過定期保養與操作紀錄，確保防制效果不隨時間衰退。

顏己喨說明，新制主要適用於油煙影響較高的餐飲業者，包括位於住宅區座位數30個或營業面積100平方公尺以上、商業區座位數100個或營業面積200平方公尺以上的店家，以及經民眾陳情並查證有油煙或異味散布情形者，上述業者若未依規定設置或確實維護油煙防制設備，將依桃園市餐飲業空氣污染防制設施管理自治條例第5條，先行通知限期改善，屆期未改善者，可處新臺幣5000元以上、5萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

環保局補充，依新公告規定，上吸式氣罩集氣流速須達每秒0.5公尺以上，集氣面需向外延伸至少15公分，且與鍋具上緣距離不得超過120公分；側吸式氣罩集氣流速須達每秒3公尺以上，水平距離不得超過45公分，集氣面積需涵蓋烹飪區域30%以上，此外，不論採用靜電集塵器、洗滌設備、活性碳或臭氧處理系統，皆須至少每月清洗或保養1次，並詳實紀錄操作數值及耗材更換情形，供環保局稽查查驗。

環保局表示，新制勸導期1年並於明年元旦上路，期間將透過餐飲業工會加強宣導，逐一盤點受影響店家，提供設備設置與維護指引，協助業者一次到位完成改善。

