2026屏東燈節明晚起登場 警方公布交通疏導措施

屏東燈節即將登場，警方提前完成整體安全維護與交通疏導規劃。（屏東警分局提供）

2026屏東燈節明（23）日晚間開幕，今年規劃「天馬行空」、「光馳萬年」、「勝利星花開」及「耀動客家」4大主題燈區，展出超過40組燈藝作品，為確保燈節期間活動順利及民眾安全，屏東警分局完成整體安全維護與交通疏導規劃，呼籲民眾配合周邊動線管制與人潮疏導。

今年屏東燈節結合藝術、文化與創意巧思，營造濃厚的新春氛圍，為方便民眾賞燈，活動期間1月23日至3月8日，每日下午5時至晚間10時（除夕及初一停駛），縣府規劃2條免費接駁路線，其中1條為屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區，每15至20分鐘1班車；另外1條則為屏東轉運站直達客家燈區的路線（客家燈區末班車為晚間9時），每30至40分鐘1班車，春節期間將加碼雙層巴士（除夕及初一停駛），警方建議民眾多加利用大眾運輸，輕鬆前往各燈區賞燈。

屏東警分局表示，在停車方面，縣民公園燈區汽車停車場設於台糖三街旁空地；萬年溪燈區因周邊停車空間有限，請民眾善用自由路、自立路沿線停車格；勝利星村燈區則可使用勝利星村停車場及空翔區路外停車場，若停車位滿載，警方將視狀況實施路口管制，以避免交通回堵。

屏東警分局長林明波提醒，欣賞燈飾拍照留念時，請留意腳下環境並與燈具保持距離，共同維護展品安全。警方也將於各燈區全天候投入安全維護與交通疏導工作，守護民眾平安賞燈，讓2026屏東燈節在安全、歡樂的氛圍中圓滿進行。

屏東燈節四大燈區停 車位置圖。（屏東警分局提供）

屏東燈節接駁車資訊。（屏東警分局提供）

