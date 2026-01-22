吃到人生最後一刻！ 雲林開啟「有尊嚴在宅老化」3行動

台灣好所宅齡好協會在雲林成立，未來將推行居家環境改造、生活輔助與陪伴替代療法及吞嚥障礙與飲食尊嚴，讓長輩能有尊嚴的在地老化、在地生活。（記者黃淑莉攝）

台灣邁入超高齡社會，居家醫療、居家照護需求增加，台灣好所宅齡好協會在雲林成立，協會理事長黃子豪指出，未來將推行居家環境改造、生活輔助與陪伴替代療法及吞嚥障礙與飲食尊嚴，讓每個長輩都能在舒適環境中，透過音樂等輔療身心放鬆下，安心、放心，且都能「吃到人生最後一刻」情況下終老。

好所宅齡好協會服務對象為長時間在家生活，因身體狀況或生活條件而需要額外生活支持居家個案及其家庭，協會祕書長黃子華表示，協會成立初期將推動3大行動，第1「讓家成為更好的家」，透過社區志工隊與相關資源整合，協助居家個案改善居住環境，包括無障礙、動線、通風、光線，打造更符合日常使用與休養需求的生活空間。

第2「生活就是治療」，導入音樂、藝術與寵物進入居家場域進行陪伴，透過輔助與替代療法，紓緩個案情緒及壓力。第3「吃到人生最後一刻」，吃是每個人最衷心的盼望，也希望在人生最後階段都能保有尊嚴，將聚焦在宅飲食支持，協助因吞嚥功能改變、年齡或身體條件受限而在家生活的個案，都有機會可以吃到人生最後一刻。

黃子豪強調，協會將以雲林做為行動起點，累積實務經驗，建立可複製、延續的在宅支持模式，為在地老化、在地生活注入更多穩定且長期的支持力量，逐步擴及全國。

協會成立大會，包括雲林縣衛生局長曾春美、議員李明哲、雲林縣醫師公會理事長丁榮哲及多位地方民代都與會，大家一起為社區許願寫下心願卡。

