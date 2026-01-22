一筆一線禪繞畫春聯 苗縣新住民用藝術迎馬年

移民署苗栗縣服務站舉辦家庭教育課程，邀請新民民創作春聯迎馬年。（移民署苗栗縣服務站提供）

農曆春節將屆，移民署苗栗縣服務站為讓剛來台的新住民更快適應台灣新生活，今（22）日在苗南區新住民家庭服務中心舉辦家庭教育課程，邀請講師洪韻璇介紹傳統新年文化，並帶領新住民家庭運用禪繞技巧畫春聯，透過藝術創作方式，提早迎接農曆馬年的到來。

苗栗縣服務站指出，此次課程以「禪繞畫春聯」為主軸，講師洪韻璇首先介紹農曆新年張貼春聯、除舊佈新的文化意涵，說明紅色象徵喜氣與吉祥，春聯內容則寄託對新的一年平安、順遂與幸福的祝福，同時也分享馬年象徵勤奮、勇往直前與充滿活力的精神。

洪韻璇也說明禪繞畫以重複線條象徵連結與延續，與家庭團圓、新年祝福的精神相互呼應。接著引導新住民一筆一畫運用簡單線條與圖樣，將祝福語和馬年意象融入春聯設計，讓沒有繪畫經驗新住民也能輕鬆完成獨特的藝術作品。

課程中，讓來自不同國家的新住民也相互交流家鄉的新年習俗。越南籍的阮氏花分享，越南的新年習俗和台灣相似，也重視團圓、大掃除、貼春聯，但特色在於「必吃粽子」，祭祖會用「五果盆」，南越擺桃花、北越放金橘，象徵色彩吉祥，祈求平安。泰國籍的秀恩則分享潑水節就是泰國新年，互相潑水祈福，象徵洗去過去一年的不順，迎接嶄新開始，讓在場民眾對多元文化有更深的認識。

