週末回溫好天氣！ 氣象粉專：下週二又轉濕涼

氣象粉專天氣風險指出，週末漸回溫，天氣好轉；下週迎風面北部、東部降雨再增多，天氣再轉涼。（資料照）

中央氣象署預報，今天（22日）強烈大陸冷氣團影響，台灣中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷；基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末前北部、東部濕冷，中南部日夜溫差大；週末漸回溫，天氣好轉；下週迎風面北部、東部降雨再增多，天氣再轉涼。

天氣風險分析師黃國致今天上午在臉書貼文中表示，今、明（23日）兩天上午台灣迎風面苗栗以北到宜蘭、花蓮為多雲到陰局部短暫陣雨天氣，中南部地區大致為多雲天氣，偶有陽光露臉；中部以北到東部地區2000公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，今天苗栗以北到宜蘭白天高溫12至15度，中部及花東高溫16至20度，南部高溫19至21度；夜晚到週五（23日）清晨中北部、東北部都市地區低溫11至13度，空曠地區低溫8至10度，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫10至12度。

週五（23日）下午各地天氣逐漸好轉，僅基隆北海岸及東部沿海地區有局部短暫陣雨。白天溫度將回升，苗栗以北到宜蘭白天高溫17至19度，中部及花東地區高溫19至22度，南部高溫20至21度；夜晚到週六（24日）清晨中北部、東北部都市地區低溫11至15度，南部及花東都市地區低溫15至16度。

週末至下週一（26日）除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。白天各地氣溫再回升，苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫19至24度，中部及台東高溫21至25度，南部高溫22至26度；夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，日夜溫差較大。

下週二（27日）下午東北季風再度增強，將持續影響至下週四（29日），屆時迎風面北部及東部地區降雨再度增多，天氣也將轉涼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法