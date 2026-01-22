比捐物資更有意義！大學長邀學弟妹下田 食農教育從拔蘿蔔開始

雲林林內鄉民生國小校友黃炎龍，為了回饋母校教導之恩，透過縣議員張維崢媒合下，無償提供0.2公頃的自家蘿蔔田，讓50名師生下田體驗採收樂趣。（圖由校方提供）

雲林林內鄉民生國小校友黃炎龍，為了回饋母校教導之恩，透過縣議員張維崢媒合下，無償提供0.2公頃的自家蘿蔔田，讓50名老師及學弟妹們下田體驗採收樂趣，他表示，希望讓小朋友們「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的真諦。

「嘿呦嘿呦拔蘿蔔！」民生國小將近50名師生在0.2公頃的田園中，一一拔出鮮白的蘿蔔，不少孩童看了，希望帶回學校後能夠煮成蘿蔔湯，活動中充斥著笑聲。張維崢表示，黃炎龍稻田收割後栽種白蘿蔔，原想全數捐出，但去年開始與母校牽線，提供母校師生體驗採收，頗受好評，因此今年再次舉辦，希望落實學校食農教育的核心理念。

請繼續往下閱讀...

黃炎龍指出，自己畢業多年，始終感念母校的栽培，由於今年蘿蔔盛產且品質優良，與其單純捐贈物資，不如邀請學弟妹們親自下田，讓孩子們了解家鄉的農特產，並體會農夫耕作的辛勞。

黃炎龍說，以前在學校讀書時，老師教導要懂得知恩圖報，現在自己有一點能力，希望能透過這片蘿蔔田，讓學弟妹感受豐收的喜悅，也希望這份「好彩頭」保佑母校校運昌隆。

校長蔡正龍校長表示，此次活動是落實「食農教育」的最佳機會，透過親手拔蘿蔔，讓學童不僅認識作物生長環境，更學會了感恩與惜福，此次採收的白蘿蔔，除了交由學校廚房烹調成美味佳餚，更會讓學生帶回家與家人分享，完成「從產地到餐桌」的完整體驗。

雲林林內鄉民生國小校友黃炎龍，為了回饋母校教導之恩，透過縣議員張維崢媒合下，無償提供0.2公頃的自家蘿蔔田，讓50名師生下田體驗採收樂趣。（圖由校方提供）

雲林林內鄉民生國小校友黃炎龍，為了回饋母校教導之恩，透過縣議員張維崢媒合下，無償提供0.2公頃的自家蘿蔔田，讓50名師生下田體驗採收樂趣。（圖由校方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法