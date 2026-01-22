AR實境解謎遊戲 揭開保安林守護國土故事

林保署屏東分署寒假期間推出「旗實就在你身後」實境解謎遊戲。（林保署屏東分署提供）

各級學校開始放寒假，林保署屏東分署寒假期間推出一項以「旗實就在你身後」為主題的實境解謎遊戲，結合高雄旗津在地高雄燈塔、旗後礮台、森林地景和AR科技，只要一支手機，就可隨時來一場冒險之旅。

屏東分署表示，許多民眾來到旗津遊玩，往往只關注燈塔和礮台，其實旗後山也是全台第一座保安林－第2301號土砂捍止保安林的所在地，而保安林、燈塔與礮台共同身負守護人類生存的重要使命，透過實境解謎遊戲，玩家將一步步揭開那些被遺忘的守護者身影，重新認識在地的歷史故事，並了解森林在國土安全、生態保育及文化記憶中的重要角色。

屏東分署說，遊戲將搭配Popworld App進行，玩家只需下載App，並掃描現場QR Code即可開啟遊戲，展開為期約1~1.5小時的解謎冒險，寒假期間的每個週六（1/24、1/31、2/7、2/14）早上10點至下午4點，在旗後山腳下設有實體服務台，玩家通關或填問卷即可兌換限量精美小禮品，歡迎個人或組隊參加挑戰，更多活動資訊與遊玩方式，請見林業及自然保育署屏東分署官方網站：https://pingtung.forest.gov.tw/亦可追蹤「旗實就在你身後｜實境解謎」LINE官方帳號（@655xltup）。

