為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    3縣市大雨特報！強烈冷氣團來襲 中部以北、宜花急凍

    2026/01/22 06:51 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。（資料照）

    中央氣象署表示，今天中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（22日）中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼。清晨西半部及宜蘭低溫普遍是10至12度，花東為14、15度，其中台南以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗以北及金、馬易有長時間的低溫；預測白天北部及宜蘭高溫僅13至15度，花東約16至18度，中南部約20至21度。

    氣象署今天清晨4時57分發布低溫特報，今、明（23日）兩天新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷）；台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

    降雨方面，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多；3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山可望有零星降雪。

    氣象署今天清晨4時10分發布大雨特報，今天基隆市、台北市、新北市，包括基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

    離島天氣方面，澎湖陰天，14至16度，金門晴時多雲，7至12度，馬祖多雲時陰，6至10度。空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    明天中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴。

    週六（24日）起白天氣溫逐漸回升，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；週六基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週日（25日）、週一（26日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

    下週二（27日）北部及東北部天氣再轉涼，下週三（28日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    10 - 13 10 - 17 12 - 19 14 - 15

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播