15縣市低溫特報！氣象署：苗栗以北氣溫探10度以下

中央氣象署今天清晨發布低溫特報，苗栗以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。（圖擷自中央氣象署網站）

中央氣象署今天（22日）清晨發布15縣市低溫特報，苗栗以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；台中、南投、雲林、嘉義、台南地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

氣象署今天清晨4時57分發布低溫特報，今、明（23日）兩天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷）；台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

氣象署提醒，應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

