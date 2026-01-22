01/22 各報重點新聞一覽

行政院長卓榮泰昨受訪時向立院下戰帖，要求就三兆三五〇億元的中央政府總預算案，與立法院進行直接辯論。圖為卓揆出席「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮。（記者田裕華攝）

自由時報

總預算案被擋146天 卓揆喊辯論 藍白提電視直播

今年度中央政府總預算案已被藍白立委阻擋長達一四六天，立法院本會期只剩最後七個工作天，但總預算至今仍未被排入議程，行政院長卓榮泰昨受訪時向立院下戰帖，要求就三兆三五〇億元的中央政府總預算案，與立法院進行直接辯論，而非由立法院挑三揀四、阻礙國家進步。

眾院撥款委員會同意川普要求 美撥364億元 挺台強化防衛

美國聯邦眾議院撥款委員會十九日公布跨黨派、跨院協商後的折衷版國防撥款法案，金額達八三九二億美元，其中包括撥款十億美元（約三一六億台幣）強化台灣安全合作；另編列一．五億美元（約四十八億台幣），用於替換提供給台灣的國防物資。

四海幫愛情詐騙 宿霧豪宅架機房 台菲搗破 共同押解17台嫌返國

台灣四海幫海森堂分子陳麒元等人，涉在菲律賓宿霧一棟三層樓透天豪宅設置詐騙機房，鎖定台灣民眾行騙，台、菲警方去年五月聯手搗破該機房，逮捕陳男等十七名台籍嫌犯到案，該案無菲籍犯嫌及被害人，經菲國法院結案，依違反移民法處理。我方包括刑事警察局及駐菲人員，與菲國移民局共組押解團隊，台菲兩國專案人員共同將十七嫌全數押返回台，預定今天展開偵辦程序，警詢後依刑法加重詐欺、組織犯罪等移送新北地檢署複訊。

聯合報

川普誇美經濟、諷歐洲走錯方向 強調「不會動武拿格陵蘭」

美國總統川普廿一日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說，他表示正尋求立即展開談判，討論美國取得格陵蘭問題。他強調，尊重格陵蘭和丹麥人民，只有美國能保護該島，但他不會動武拿下格陵蘭。

總預算案卡立院 卓揆喊辯論 態度急彎

今年度中央政府總預算案在立法院持續卡關，在野聯手抽出ＴＰＡＳＳ等多項新興預算先行審查，再掀朝野攻防。行政院長卓榮泰昨天下午拋出「公開辯論」，強調總預算代表總統對國家未來的願景，也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕、被分割、被分裂，他要求與立法院直接對話、辯論，再由民眾公決，而非讓立法院挑三揀四、阻礙國家進步。

中國時報

華郵投書 供應鏈移美 矽盾恐瓦解

台美日前達成貿易協定，不過《華盛頓郵報》20日一篇觀點投書示警，台積電擴大在美國投資潛藏「不祥之兆」，美國的目標是2029年前達成半導體獨立、未來的總統還有多大動力嚇阻大陸侵略？台灣的矽盾看起來不太牢靠。同時，美國財長貝森特也直言，全球經濟最大的風險在於，97％先進晶片集中在台灣，一旦台海爆發衝突，將帶來「經濟末日」。

川普改口不動武 美股早盤反彈

英國廣播公司（BBC）21日引述消息人士說法，歐洲議會有意暫停批准去年7月達成的美歐貿易協議，反制美國因格陵蘭問題施加關稅的威脅。全球市場聞訊後轉趨謹慎，歐美股市先同步下挫、資金湧向避險資產。台股21日重挫513點，收在3萬1246點，在亞股中摔最重，並爆出8993億元成交大量。台積電收盤跌35元、收1740元。

美國聯邦眾議院撥款委員會十九日公布國防撥款法案，將撥款364億元，挺台強化防衛。（彭博資料照）

台灣四海幫海森堂分子陳麒元等17人，由台菲兩國專案人員共同押返回（記者朱沛雄攝）

