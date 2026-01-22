新北石門清晨跌破9度！專家：北台今持續濕冷

受強烈冷氣團影響，昨日起各地冷颼颼，北台灣更因下雨以及風大，體感溫度特別低，預估週三至週五清晨，是這波強烈冷氣團最強、也最寒冷的時段。今晨截至6點有9縣市低溫跌破10度，另外還有8縣市溫度也只有10度多。（資料照）

受強烈冷氣團影響，昨日起各地冷颼颼，北台灣更因下雨以及風大，體感溫度特別低，預估週三至週五清晨，是這波強烈冷氣團最強、也最寒冷的時段。今晨截至6點有9縣市低溫跌破10度，另外還有8縣市溫度也只有10度多，今日北台灣整天將持續「濕冷」。

根據氣象署各縣市平地低溫測站資料顯示，今晨截至6點新北市石門區下探到8.7度，連江縣東引鄉則是下探到5.8度，其他包含基隆（9.6）、桃園（8.9）、新竹縣（9.0）、台中市（9.9）、雲林（8.9）、嘉義縣（9.2）、金門（8.4），共計9縣市都出現不到10度的低溫。另外台北、新竹市、苗栗、南投、嘉義市、台南、高雄、宜蘭等8縣市的溫度也都只有10度多。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，昨日開始受強烈冷氣團開始影響，北台灣因為下雨以及風大，體感溫度特別低，濕寒感受真的很有感，預估週三至週五清晨，是這波強烈冷氣團最強、也最寒冷的時段。中、南部也因強風影響，當沒有太陽的時候，體感溫度同樣偏低、寒意明顯。昨晚各地冷颼颼，西北部許多地方已經降到10度以下。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天「強烈大陸冷氣團」籠罩；今日北台整天濕冷、北部、東半部有局部雨，明日白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部兩天皆是多雲時晴，白天偏涼、早晚冷的天氣。

吳德榮說明，這波冷空氣已符合「強烈大陸冷氣團」，其強度雖與「寒流」還有段差距，但北台灣由於整天「濕冷」、感覺特別冷，應注意保暖、莫輕忽。

吳德榮表示，週六至下週二各地晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；冷空氣減弱、氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」強、早晚偏冷，日夜溫差大，注意穿著調整。

吳德榮提到，下週二下午另一波「弱」冷空氣（「東北季風」等級）南下，北、東雲增轉雨，氣溫降；下週三北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨；下週四、五西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。

