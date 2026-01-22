年味近了！台中多處文化中心與圖書館辦名家揮毫送春聯

再過3週就是丙午馬年新春，台中市多處文化中心舉辦揮毫送春聯活動。（台中市文化局提供）

再過3週就是丙午馬年新春，台中市文化局各文化中心與圖書館，包括新開幕的綠美圖，從1月24日起推出新春揮毫及年畫拓印等活動，葫蘆墩文化中心舉辦裝置展覽，港區藝術中心也有紅包袋拓印活動，邀民眾領取限量春聯為新年揭開平安序幕。

台中市文化局長陳佳君表示，葫蘆墩文化中心將於週六（24日）上午舉辦「駿馬賀歲」新春揮毫活動，邀在地書法名家現場揮毫七字對聯，提供民眾索取，中心大廳同步推出「藝馬當先迎新春」裝置藝術展，自1月23日至3月1日展出，以乾燥花材與異材質手作形塑駿馬飛躍意象，搭配紅花燈籠迎向新春。

港區藝術中心於1月31日上午舉辦「馬躍新春 富貴平安」新春揮毫活動，邀請書法家以行、草、隸、楷等書體書寫吉祥賀詞，現場提供200份春聯索取，當天（31日）上午，在屯區藝文中心舉辦「金馬迎春」新春揮毫，邀請11位書法名家現場揮毫。

台中市立圖書館也推出新春活動，2月1日上午在綠美圖舉辦「瑞馬踏春來」名家新春揮毫，外埔圖書館則於1月25日舉辦「大師光彩漾新年」揮毫活動，邀請陳志聲等多位書法名家，攜手青年藝術家共同揮筆。

大墩文化中心將於2月7日上午舉辦「大墩馬躍千里名家春聯現場揮毫」，邀請10名書法名家共同開筆揮毫，現場大筆揮毫「大墩馬躍千里迎春氣象新」、搭配古琴演奏，並提供200份春聯免費索取，讓市民在書藝與音樂交織中感受濃厚年味。

民眾排隊領取春聯。（台中市文化局提供）

