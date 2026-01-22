為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    家長注意！法國Picot嬰兒奶粉疑含毒素緊急召回 台灣在列

    2026/01/22 11:43 中央社
    法國乳製品龍頭拉克塔利斯公司主動宣布召回6批Picot嬰兒奶粉，原因是供應商提供的原料中含有仙人掌桿菌毒素（cereulide）。圖為拉克塔利斯公司在總部牆上展示的Picot嬰兒奶粉圖片。（法新社資料照）

    法國乳製品龍頭拉克塔利斯公司主動宣布召回6批Picot嬰兒奶粉，原因是供應商提供的原料中含有仙人掌桿菌毒素（cereulide）。圖為拉克塔利斯公司在總部牆上展示的Picot嬰兒奶粉圖片。（法新社資料照）

    首次上稿02:21
    更新時間11:43

    法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯公司今天宣布，因擔心嬰兒配方奶粉產品含有毒素，正召回在法國、中國、澳洲、墨西哥等國銷售的多批產品。一名發言人告訴法新社，台灣也是受影響國家之一。

    法新社報導，拉克塔利斯公司（Lactalis）表示，公司正主動召回6批Picot嬰兒奶粉，這些奶粉在藥房及大型零售店有販售，原因是供應商提供的原料中含有仙人掌桿菌毒素（cereulide）。

    據報導，仙人掌桿菌毒素是一種可引起腹瀉及嘔吐的毒素。拉克塔利斯未公開受污染原料供應商的名稱。該公司公布了6個批號，但強調其他批次均安全。

    一名發言人告訴法新社，除了法國以外，受影響國家包括澳洲、智利、中國、哥倫比亞、剛果共和國、厄瓜多、西班牙、馬達加斯加、墨西哥、烏茲別克、秘魯、喬治亞、希臘、科威特、捷克共和國和台灣。

    據稱，在上述所有國家，僅召回「少數批次」。

